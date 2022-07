Derevyanchenko vence a Conley en Brooklyn, Nueva York El contendiente de peso mediano de 37 años Sergiy Derevyanchenko (14-4, 10 KOs) presionó a Joshua Conley (17-4-1, 11 KOs) durante diez rounds y terminó con una victoria unánime de 99-91, 99-91, 98-92. El prospecto de peso welter de 20 años Vito Mielnicki Jr. (12-1, 8 KOs) obtuvo la victoria cuando su pelea contra Jimmy Williams (18-9-2, 6 KOs) fue detenida en el sexto asalto debido a un corte. El tiempo era 2:12. El invicto supermediano Junior Younan (17-0-1, 11 KOs) derrotó a Dauren Yeleussinov (10-2, 9 KOs) en el primer round. Jake Paul vs Hasim Rahman Jr está suspendida Like this: Like Loading...

