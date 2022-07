Jake Paul vs Hasim Rahman Jr está suspendida Jake Paul canceló su evento PPV del 6 de agosto contra Hasim Rahman Jr. en el Madison Square Garden después de que Rahman no pudo reducir su peso al peso acordado. Rahman estaba programado para ser el primer boxeador profesional con el que Paul peleó. Se proporcionarán reembolsos para todas las compras de boletos y PPV. El 5 de julio, Hasim Rahman, Jr. firmó un acuerdo de pelea para pelear contra Jake Paul el 6 de agosto en el Madison Square Garden con un peso máximo de 200 libras. En el momento de la firma, Rahman proporcionó evidencia de su peso para tranquilizar a Most Valuable Promotions y a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York de que no perdería más del 10% de su peso durante las 4 semanas previas a la pelea. Desde que pesó 216 libras el 7 de julio, Rahman y su campamento han ofrecido garantía tras garantía en público y en privado de que estaba en camino de alcanzar el peso en el pesaje del 5 de agosto, llegando incluso a proporcionar una carta firmada por un reconocido nutricionista que su reducción de peso estaba progresando sin problemas según los controles de peso semanales requeridos por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. En las últimas 48 horas, El viernes, Rahman presentó un control de peso a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York que demostró que había perdido menos de 1 libra desde que firmó originalmente para pelear 24 días antes. Esto llevó a la Comisión a declarar que no sancionaría la pelea en menos de 205 lbs. Aún así, Jake Paul estaba preparado para seguir adelante con la pelea en este nuevo peso y se envió un nuevo contrato al promotor de Rahman que reflejaba 205 lbs. límite, imponiendo estrictas sanciones en caso de no hacer el peso. Al recibir este nuevo contrato el sábado por la mañana, el campamento de Rahman indicó por primera vez que planeaba pesar 215 libras. en el pesaje oficial y no estaría de acuerdo en pesar 205 libras e informar a Most Valuable Promotions que se retiran de la pelea a menos que la pelea se haya acordado en 215 libras. MVP y Jake Paul no recompensarán a alguien que se ha comportado de una manera tan engañosa y calculada. Por lo tanto, MVP no tiene más remedio que cancelar el evento del 6 de agosto. Este resultado forzado impacta a Jake Paul, Amanda Serrano y todos los demás peleadores en esta cartelera que han entrenado incansablemente durante los últimos meses para este evento. La comunidad del boxeo debe responsabilizar a Hasim Rahman Jr. por su falta de profesionalismo. Se ha invertido mucho trabajo, tiempo y dinero en la construcción de este evento y queremos agradecer a nuestro equipo, Showtime, Madison Square Garden, Holden Boxing y todos nuestros socios por su continuo apoyo. Sobre todo queremos agradecer a nuestra afición por su compromiso con los atletas y el deporte del boxeo. Russell vence a Barthelemy en controvertido KOT en Brooklyn Derevyanchenko vence a Conley en Brooklyn, Nueva York Like this: Like Loading...

