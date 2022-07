Conferencia de prensa final García-Benavidez

El ex campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García y José Benavidez Jr. se enfrentaron cara a cara en una conferencia de prensa final el jueves y dieron pistas verbales de la acción explosiva que planean repartir en un choque de peso súper welter programado para este Sábado como cabeza de cartel en vivo en Showtime desde Barclays Center en Brooklyn. Danny García: “Nada es fácil contra Danny García. No te esfuerces demasiado, porque podrías noquearte”. José Benavidez Jr: “Este va a ser el final del ‘Show de Danny García’”. El jueves también se enfrentaron en la conferencia de prensa los pesos pesados ​​Adam Kownacki y Ali Eren Demirezen, quienes lucharon en el evento coestelar de peso pesado, además del invicto superligero Gary Antuanne Russell y el ex campeón de dos divisiones Rances Barthelemy, quienes se batieron en duelo en la apertura de la transmisión. DANNY GARCÍA “Han pasado 19 meses desde que estoy en el ring y he estado disfrutando mi vida dentro y fuera del ring. He pasado tiempo con mi familia, pero todavía me he quedado en el gimnasio todo el tiempo. Entrené con los jóvenes Chris Colbert y Stephen Fulton Jr. Para ser honesto, siento que nunca me fui. “Tuvimos un tremendo campo de entrenamiento en Filadelfia. Hemos hecho todo lo que se suponía que debíamos hacer y mi cuerpo se siente muy bien. Sabía que estaba llegando a las 154 libras, así que construí más músculo. Pero lo más importante es que me siento bien mentalmente. “Una vez que Danny García esté mental y físicamente fuerte, nadie podrá tocarlo. Lo he probado antes. Estoy emocionado de estar de vuelta en Barclays Center. “Estoy emocionado de estar en esta cartelera con muchos peleadores jóvenes. Es tremendo y no puedo esperar. Vuelve el ‘Show de Danny García’. Definitivamente me siento bien y vengo el sábado por la noche, es mejor que te asegures de comprar tus boletos o sintonizar SHOWTIME. “Se siente bien estar de vuelta. Estoy de vuelta porque me encanta pelear. Soy un luchador y me encanta el boxeo. Una vez que tomé ese descanso, supe que volvería a pesar 154 libras. Mucha gente no sabe cómo he estado apretando mi cuerpo. Creo que la gente se sorprenderá de lo fuerte que soy. “Quiero perseguir un nuevo sueño. Quiero ser campeón de tres divisiones. Tengo la habilidad y tengo la voluntad y no voy a dejar que nadie me la quite. “Nada es fácil contra Danny García. No te esfuerces demasiado, porque podrías noquearte (a José Benavidez Jr.). “Voy a salir y divertirme y hacer lo que mejor hago. Voy a encontrar una manera. Va a ser lo mismo que siempre ves. Voy a conseguir esta ‘W’”. JOSÉ BENAVIDEZ JR. “Estoy listo. Me siento fuerte y estoy feliz de estar aquí. Es emocionante estar peleando en esta gran arena. Estoy listo para mostrarle al mundo que soy yo quien pesa 154 libras. “Soy el tipo más grande en este peso. Tengo confianza, soy fuerte y estoy listo. Este es un yo nuevo y mejorado. Nadie me va a tocar. “No tengo que lucir impresionante. Voy a mostrar lo que soy. Soy una bestia. Sé dónde está mi talento y voy a hacer que parezca fácil. “Esta va a ser una buena pelea. Va a ser fuegos artificiales. Respeto a Danny García, pero su papá habla demasiado. Estoy agradecido por la oportunidad, pero vamos a dejar que los puños hablen. He terminado con la charla basura. Estoy feliz y estoy emocionado. No puedo esperar a recibirlo el sábado por la noche. “Pueden pensar lo que quieran pensar. Sé de lo que soy capaz y lo voy a demostrar el sábado. Solo estoy enfocado en mi ética de trabajo y he estado entrenando duro para esta pelea. “Para mí, la charla es solo un juego. Respeto a todos. Soy más maduro ahora. He crecido y solo me importa lo que voy a hacer el sábado. “Este va a ser el final del ‘Show de Danny García’”. ANGEL GARCIA, Padre y Entrenador de Garcia “No tememos a nadie. Nunca rechazamos ninguna pelea. Esto no es nada nuevo para nosotros. “Cuando estos muchachos están cara a cara, son del mismo tamaño. No subestimes a Danny. “José Jr. no tiene las habilidades. Estamos listos para él. 30 de julio en SHOWTIME, el ‘Show de Danny García’ está de vuelta. Es el mejor espectáculo del mundo”. JOSE BENAVIDEZ SR., Padre y Entrenador de Benavidez “Esta es una gran oportunidad para que José muestre su talento. Tiene que verse impresionante para pasar al siguiente nivel. “Quiero agradecer al equipo García por la oportunidad. Nos enfrentamos a un monstruo. Pero eso nos motivó aún más. Cuando José venza a Danny García, estará en la cima y se abrirá a mayores oportunidades. “José ha madurado mucho y está súper motivado. Me hace sentir cómodo y más seguro de que vamos a tener una buena pelea el sábado”. ADAM KOWNACKI “Significa todo estar de vuelta aquí. Estoy concentrado y no veo la hora de obtener una victoria por nocaut y luego ir a Polonia a ver a mi familia. “Yo no vengo a jugar, vengo a pelear. Estoy tratando de romper mi propio récord con golpes lanzados. Estoy aquí para luchar, bienvenido a Brooklyn Ali. “Me enfrento a un atleta olímpico. Es un tipo duro. A él le gusta seguir avanzando al igual que a mí. Sé que tiene un mentón fuerte. Venció a un buen peso pesado en Gerald Washington. Él lo detuvo. Así que esto definitivamente va a ser una prueba difícil. “Voy a tener la misma estrategia de siempre. Acércate y trata de detenerlo. Bienvenido a Brooklyn, cariño. No me gusta hacer predicciones, pero no veo que esto llegue hasta el final. Quiero volver con una explosión y detenerlo. “En este momento, solo estoy concentrado en Ali. No puedo mirar más allá de él porque puede meterse con todos mis planes. En este momento, estoy ansioso por noquearlo. “Pelear en Barclays siempre es toda una experiencia. Para cualquiera que no lo haya presenciado, tiene que experimentarlo. Consigue tu billete. Va a haber muchas camisas rojas haciendo mucho ruido el sábado. Va a ser una noche divertida”. ALI EREN DEMIREZEN “Estoy tan feliz de estar aquí en Nueva York. Entiendo que me enfrento a un boxeador experimentado que viene de derrotas, pero también estoy aquí para ganar. Mi objetivo es no darle la oportunidad de ganarme. “Estoy aquí para una batalla. Espero que los fanáticos que ven esta pelea estén listos para ver una guerra mientras dure. “Esta es una pelea muy importante para mí. Esta pelea me puede llevar al top 10 ya la pelea con los campeones del mundo. “Esta es una oportunidad para mí de dar un paso al frente. Estoy tan feliz de estar aquí en los EE. UU. Es el sueño de todo boxeador pelear en los EE. UU. y voy a aprovecharlo al máximo. “No me preocupa pelear en la ciudad natal de mis oponentes. Siento que soy lo suficientemente conocido como para recibir un trato justo y podré ejecutar mi plan de juego el sábado”. GARY ANTUANNE RUSSELL Ahora tengo más visión de túnel. Ese sistema de apoyo que alguna vez tuve con mi papá ya no existe. Pero nos dio muchas herramientas para seguir adelante. Me ha hecho más centrado en las cosas que nos enseñó. “Todos teníamos un objetivo inicial como familia. Mi padre nos dio el plano, así que solo estamos tratando de esforzarnos y mantenerlo en marcha. “Sé que Barthelemy está tratando de hacer que sucedan cosas para su país, pero yo también tengo metas. Es voluntad contra voluntad y meta contra meta. Este sábado por la noche, tienes que estar ahí. “He estado entrenando y dando vueltas en mi mente sobre lo que tengo que hacer. Tengo que ganar esta pelea para poder pasar a mi próxima misión. Estamos trazando líneas y luego manteniéndolo en marcha. “Vamos a mantener la racha de nocauts. Va a tener que hacer lo mejor que pueda. he estado moliendo. Sé que ha estado entrenando, pero ¿es el entrenamiento que necesita para superarme? Tiene que traer su juego A”. RAMSES BARTELEMHY “He tenido el objetivo durante mucho tiempo de convertirme en un campeón mundial de tres divisiones. Me arrebataron el sueño cuando perdí, pero ahora estoy aquí y estoy agradecido por la oportunidad. "Estoy listo para demostrar que soy capaz de ganar esta pelea para los cubanos y para todos mis fanáticos que sintonizan para verme el sábado por la noche. "Los estilos hacen las peleas y definitivamente vamos a darle a la gente lo que quiere. Va a ser una pelea espectacular. Sé lo que es Russell, pero creo en mí mismo y sé lo que soy capaz de hacer. "Se trata de mi preparación, mi experiencia y el gran equipo que tengo a mi alrededor. No bajaré la guardia. Sé que mi oponente tiene manos pesadas y que tendré que concentrarme durante toda la pelea. "Puedo garantizar que dejé todo dentro del gimnasio para prepararme para Gary. Voy a mostrarles de lo que soy capaz cuando entremos al ring".

