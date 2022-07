El CEO de Mayweather, Ellerbe, desmiente a Golden Boy Dice que Oscar está tratando de hacer todo lo posible para NO hacer una pelea entre Ryan García y Tank Davis Leonard Ellerbe, director general de Mayweather Promotions, ha criticado la afirmación del promotor rival Oscar De La Hoya de que el campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, no ha superado las 100.000 compras en sus peleas de PPV. “Oscar es un mentiroso de mierda”, proclamó Ellerbe en Twitter. “Para demostrarlo, pondremos $ 5 millones a su $ 1 millón o lo que pueda juntar. Presentaremos la información a un árbitro que luego podrá determinar el ganador y el ganador donará el dinero a una organización benéfica de su elección. ¡El público puede ver quién miente! “Tank ha realizado sustancialmente más de 100k compras en CADA una de sus peleas de PPV. Oscar está tratando de hacer todo lo posible para NO pelear y es hora de exponer los hechos. Este es un aspecto terrible para Ryan y su promotor. “La afirmación de Oscar de que Tank y Ryan son iguales es una tontería y cualquiera que pueda agregar lo sabe. En la última pelea de Ryan en la puerta en vivo recaudó $1,126,155.00 y en ese mismo edificio Tank recaudó $3,525,855.00. Eso es menos de un tercio, ¿cómo es eso igual? “Las últimas tres peleas de Ryan, sus entradas en vivo combinadas no suman $3,525,850.00, otro hecho irrefutable. Es un buen tipo y un gran luchador y también tiene muchos seguidores. Creo que aporta un valor tremendo para hacer una gran pelea, pero esa tontería que dice su promotor es una locura 💯. “Ryan dice que quiere pelear contra Tank, se lo ha dicho a todo el mundo y yo le creo. Necesita poner a su promotor en línea lo antes posible, ¡este es un aspecto terrible para él! “Vamos a ver si todos los medios le llaman la atención por la gilipollez. No es difícil hacer un trato si realmente estás tratando de hacer un trato para una gran pelea”. Conferencia de prensa final García-Benavidez Billam-Smith-Chamberlain el sabado desde Inglaterra por Fite.Tv Like this: Like Loading...

