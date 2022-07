Billam-Smith-Chamberlain el sabado desde Inglaterra por Fite.Tv Aquí hay buenas noticias. Fite.tv recogió el atractivo choque del sábado entre los contendientes de peso crucero de clasificación mundial Chris Billam-Smith (15-1, 11 KOs) e Isaac Chamberlain (14-1, 8 KOs) del Centro Internacional de Bournemouth en Bournemouth, Inglaterra. Tanto los títulos europeos como los de la Commonwealth estarán en juego. La cartelera promocionada por BOXXER se transmite en el Reino Unido en Sky Sports y ahora está disponible para los espectadores de EE. UU. que tienen una suscripción FITE+ de $4.99 al mes. Billam-Smith está clasificado como WBO #2, IBF #3, WBA #5 y WBC #8. Chamberlain está clasificado IBF #8. En otra acción, el súper welter Joe Pigford (19-0, 18 KOs) se enfrenta a Raphael King (15-1-1, 13 KOs) en lo que parece ser una contienda explosiva por el cinturón de la OMB Euro, más los medallistas olímpicos de 2020 Frazer “Big Fraze” Clarke y Ben “B£NZO” Whittaker aparecen en peleas separadas. El CEO de Mayweather, Ellerbe, desmiente a Golden Boy Entrenamiento con los medios de García-Benavidez Like this: Like Loading...

