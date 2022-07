Entrenamiento con los medios de García-Benavidez El campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García y el emocionante contendiente José Benavidez Jr. iniciaron los eventos de la semana de la pelea en el mundialmente famoso Gleason’s Gym en Brooklyn el miércoles mostrando sus habilidades y afirmando que serían los mejores peleadores en el peso súper welter durante una conferencia de prensa. entrena antes de su enfrentamiento este sábado 30 de julio como cabeza de cartel en vivo en Showtime desde el cercano Barclays Center. Danny García: “ Me siento fuerte y quiero entrar y hacer una declaración real. Va a ver lo que traigo al ring el sábado. Tuve el sparring adecuado para esta pelea y me preparé perfectamente. Realmente fue un campamento perfecto”. José Benavidez Jr: “Me alegro de que Danny tenga confianza. Va a descubrir el sábado que 154 libras no es para él. Luché contra Terence Crawford en una pierna y le di pelea. Sé de lo que soy capaz y voy a luchar así. No estoy preocupado por lo que traerá Danny”. El entrenamiento también contó con los pesos pesados ​​Adam Kownacki y Ali Eren Demirezen, quienes se enfrentaron en el evento coestelar, además del invicto superligero Gary Antuanne Russell y el ex campeón de dos divisiones Rances Barthelemy, quienes se enfrentaron en la apertura televisiva. DANNY GARCÍA “Estoy emocionado de estar de regreso en el Barclays Center. no puedo esperar Estoy aquí para mostrarle al mundo que estoy listo para esta categoría de peso. Me siento fuerte y quiero entrar allí y hacer una declaración real. “Va a ver lo que traigo al ring el sábado. Tuve el sparring adecuado para esta pelea y me preparé perfectamente. Realmente fue un campamento perfecto. “No se trata de peso, se trata de habilidad. No te conviertes en tres veces campeón mundial porque eres más grande. Se trata de habilidad y técnica y eso es lo que traemos a la mesa. “El único objetivo es lograr esta ‘W’ el sábado, luego comenzaremos a establecer nuevas metas. Espero que Benavidez venga a pelear, aparte de eso, solo espera que haga lo mío. “Voy a estar muy fuerte el sábado. Esta es una buena categoría de peso para mí, especialmente en este momento de mi carrera. Hay muchos buenos peleadores en la división para que yo pelee. “Tengo más fuerza, más resistencia, he hecho más combates porque estoy en esta nueva categoría de peso. Esta es la mayor cantidad de rounds que he peleado en el campamento. Todo lo que hacemos, lo hicimos más en este campamento”. JOSÉ BENAVIDEZ JR. “Voy a entrar con una explosión. Tomo cada pelea como si fuera la pelea más grande de mi vida. Estoy emocionado y estoy listo para ir. “Me alegro de que Danny tenga confianza. Va a descubrir el sábado que 154 libras no es para él. Luché contra Terence Crawford en una pierna y le di pelea. Sé de lo que soy capaz y voy a luchar así. “No estoy preocupado por lo que traerá Danny. Sé de lo que soy capaz. Entrené duro y estoy haciendo esto por mi familia. “Me siento muy bien peleando con este peso. Soy un tipo grande. Tuvimos un tremendo campo de entrenamiento y estoy extremadamente motivado. Me siento mejor que nunca. “Mi pierna se siente muy bien. Lo más importante de este campamento es que estoy feliz. Para todos estos otros campamentos, estoy lejos de mi familia, pero este campamento lo hicimos en casa en Seattle. Siento que este es mi momento de brillar. “En mi última pelea estaba tratando de hacer demasiado, y por eso, no hice nada en absoluto. Todo sucede por una razón y me siento listo para luchar. Sé que puedo vencer a los mejores en 154, comienza con Danny”. ADAM KOWNACKI “Es increíble volver a pelear en casa en el Barclays Center. Estoy buscando hacer una gran actuación en un gran escenario en SHOWTIME. “Estoy buscando presentarme, atacar el cuerpo y sacarlo de allí. Estoy tratando de mostrarle a toda la división que estoy de regreso. Las últimas dos peleas no me salieron bien, pero voy a demostrar que fue solo un bache en el camino. “Perdí seis por ciento de grasa corporal y la convertí en músculo, así que me siento muy bien. Quiero ser el viejo Adán y no dar más pasos hacia atrás. “Estoy tratando de ganar el título para Brooklyn. Todavía hay mucho que quiero lograr en el deporte, incluido un día peleando en Polonia”. ALI EREN DEMIREZEN “Estoy aquí para pelear. No estoy aquí para jugar, vengo a ganar. Este es un gran momento en mi carrera, pero voy a hacer todo lo posible para que levanten la mano. Sé lo importante que es esta pelea para mi carrera. “Dije antes de la pelea de Gerald Washington que estoy aquí para quedarme (la cual ganó por nocaut en el octavo asalto). Quiero lograr mis sueños en los EE. UU. Después de esta pelea, los fanáticos sabrán mi nombre incluso mejor que antes. “Estoy aquí para ser el próximo gran peleador de peso pesado. Quiero ser conocido en todo el mundo y seguir los pasos de los que me precedieron”. GARY ANTUANNE RUSSELL “He peleado en el Barclays Center antes y trato de no magnificar demasiado estas peleas y oponentes, porque esto es lo que hacemos. Vivimos para esto, pero no define quiénes somos. Porque es lo que hacemos, no socavaremos su importancia. “Mi padre nos inculcó mucha información y sabiduría. Nos instaló integridad moral y fibra moral y se lo agradezco. Para mantener eso en marcha, es una tarea que todos hemos asumido. es una prioridad “No me gustaría tener una persona desconocida en mi campamento, así que es genial tener a mi hermano Gary Jr. entrenándome. Si no puedo confiar en la persona que está en mi esquina, mi pelea probablemente sea muy desafortunada. Es algo agridulce, pero facilita la transición. “El punto de este deporte es golpear y no ser golpeado. Rances Barthelemy es un luchador astuto. Le gusta atraer a su oponente a un tiro limpio. “Todo mi objetivo es limpiar la división de las 140 libras. Ese es el objetivo que tenemos por delante”. RANCES BARTELEMHY “Me siento muy bien aquí. Me encanta pelear en el Barclays Center. Realmente puedes sentir el calor latino allí. Todos salen y apoyan. Me encanta y lo aprecio. Estoy deseando que llegue esto. “Mi motivación está en su punto más alto. Es una futura estrella y un oponente de calidad. Sin embargo, mi experiencia será un factor. Además, mi resistencia y cómo afronto esta pelea físicamente será clave para mí. “Esta es una oportunidad para mí de lograr mi meta y mi sueño, que es hacer historia para el boxeo cubano. Estoy preparado y espero que todos sintonicen para esto el sábado. “No tengo palabras para describir cómo se siente esto. Esta es una gran responsabilidad para mí, porque lucho por los cubanos en todas partes. Este país me ha abierto grandes puertas y estoy agradecido de haber podido lograr mi sueño. Al mismo tiempo, es mi deber luchar por mis hermanos y hermanas oprimidos en Cuba. “Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Peleé una mala pelea en 2019 contra Robert Easter (en un empate dividido) y ahora es el momento de redimirme y darle a la gente la pelea que quieren ver”. VITO MIELNICKI JR. “Me siento fuerte y listo para empezar. Tuvimos un gran campo de entrenamiento en Orlando y obtuvimos un gran trabajo en general. Estamos listos para lo que traiga mi oponente. “Lo principal que aprendí de mi derrota es que una preparación adecuada previene un desempeño deficiente. No puedes esperar ir a una pelea con dos semanas de entrenamiento y obtener el mejor rendimiento. Aprendí una lección que recordaré por el resto de mi carrera. “Desde que llegué al entrenador Chino Rivas, realmente hemos estado en la misma página. Esta es nuestra segunda pelea juntos y estoy listo para mostrar todo. “Espero ser más explosivo y mostrar una gran cantidad de golpes. Voy a ser preciso y tener una defensa fuerte. Voy a mostrar todo en lo que he estado trabajando. “He peleado en muchos lugares importantes, pero pelear en el Barclays Center será una gran experiencia y no puedo esperar para dar un espectáculo”. JUNIOR YOUNAN “Vengo a sacudir la habitación. Esta es mi ciudad natal. Me aseguraré de que esto le duela a mi oponente el sábado. “Me siento bien y estoy listo. Estos son el tipo de peleas que tomo para mantenerme ocupado. Voy a llegar hasta 168 para mi próxima pelea. Quiero enfrentarme a Caleb Plant. “Los fanáticos pueden esperar fuegos artificiales. Voy a mostrar lo que tengo. Nunca me he dado la oportunidad completa de mostrarme en estos grandes momentos y estoy listo para hacerlo. A medida que crecí, me di cuenta de la seriedad con la que debo tomarme este deporte y ahora estoy listo”. Rahman Jr: Jake Paul ha cometido un error al elegirme Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.