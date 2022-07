Rahman Jr: Jake Paul ha cometido un error al elegirme Los golpes verbales continuaron una semana antes del choque de Jake “The Problem Child” Paul y Hasim Rahman Jr. cuando Rahman Jr. participó en un entrenamiento abierto a los medios el martes por la noche en DLX Boxing en Las Vegas. No perdió tiempo en criticar a Paul como una “burla de nuestro deporte” y dijo que respetaba la ética de trabajo de Paul, pero que busca “exponerlo por el fraude que es”. El choque de peso crucero programado a ocho asaltos se llevará a cabo el 6 de agosto en Showtime PPV desde el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Esto es lo que Hasim Rahman Jr., Hasim Rahman Sr. y el entrenador de Rahman Jr., Yoel Judah, dijeron… Hasim Rahman Jr. “Tuvimos un campamento increíble y solo quiero agradecer a mi equipo. Desde mi entrenador de atletismo hasta mi fuerza y ​​acondicionamiento, todos mis entrenadores han estado ahí para mí. Solo ocupándome de cada pequeña cosa hasta mi nutricionista preparando mis comidas. Todo el mundo está sincronizado y estamos listos para empezar. “No hay nada de lo que haga Jake Paul que me preocupe. Estoy súper seguro de entrar en esta pelea. Siento que este tipo no está a mi nivel. Se equivocó al elegirme. “Estar en Las Vegas es increíble. Mi familia y yo vinimos aquí por el boxeo y hemos estado entrenando para lo que podría ser la pelea más importante del año. Está en mí ahora y tengo Vegas en mi espalda. Tengo mucho apoyo y esta es mi casa. Me gusta aquí. No hay un mejor lugar para estar y luego ir desde aquí para ir a la meca del boxeo la próxima semana es simplemente algo hermoso. Es poesía en movimiento. “La pelea en el Madison Square Garden sucedió tan rápido, no pensé que sucedería tan rápido. Pero está aquí y estoy listo y sé para qué me inscribí. Vamos a entrar allí y hacer que parezca fácil. “Respeto su ética de trabajo, pero el 6 de agosto busco exponerlo por el fraude que es. “Es similar a cuando mi padre noqueó a Lennox Lewis. Tenía un objetivo en la espalda. Estoy buscando hacer lo mismo y tener ese objetivo en mi espalda para poder luchar por un campeonato mundial. “Solo tengo un mensaje final: ¡Jake Paul se va a caer!”. Hasim Rahman Sr. “Estamos deseando noquear a Jake. Siento que cuando obtienes cierto estatus, comienzas a sentir que eres invencible. Empiezas a pensar que puedes hacerlo todo. Pero una cosa es decir algo y otra cosa es salir y hacerlo. Entonces, cuando tenga que salir y hacerlo, se dará cuenta de que no fue tan fácil como pensó que sería. Una vez que se despierte. “Simplemente siento que no tenemos que buscar un KO. Siento que tenemos habilidades de boxeo superiores. Su coeficiente intelectual de boxeo es mucho mayor que el de Jake Paul y personalmente siento que el nocaut llegará. “El tiempo supera a la velocidad. Tenemos el luchador más grande y más fuerte. Tenemos la ventaja del alcance. Controlamos la distancia de la pelea. Nosotros controlamos cómo va esta pelea. Si queremos que sea una pelea, lo haremos. Si queremos convertirlo en una clínica de boxeo, lo convertiremos en una clínica de boxeo. Todo depende de qué estilo queramos pelear. La pelea que van a ver la dictaremos nosotros. “No estamos realmente preocupados por el poder de Jake Paul. No necesitamos mostrar lo bueno que es nuestro mentón. No necesitamos mostrar lo que su mano derecha puede hacer. Lo que podemos hacer es quitarle la mano derecha. No vamos a ser golpeados con la mano derecha, pero si lo hacemos, vamos a disparar con nuestro propio contraataque. Va a ser una pelea interesante. Jake Paul puede pelear. No lo torcer. Pero no estoy impresionado por los nocauts que ha tenido. Realmente no siento que haya noqueado a un peleador todavía”. Yoel Judah, entrenador de Rahman Jr. “Veo que Rahman Jr. va a ganar en la sexta ronda. Tiene confianza y está haciendo todo según las reglas. Él quiere esta pelea. Jake cometió un gran error. “Hemos estado trabajando en todo. Movimiento, velocidad y sobre todo resistencia. Sabemos que tiene muy buen poder de pegada y piernas. Entonces, si tenemos buena resistencia, sabemos que somos buenos. “Jake tiene un problema. Ha tratado de paralizarnos para llegar a las 200 libras y luego no pasar de las 214. Lo mejor de Jake Paul es que probablemente estará en gran forma. Pero ahora estás luchando contra un boxeador de verdad. Buena pegada y buenas combinaciones y alguien que no te tenga miedo y que te lleve la pelea. “Llevo con Hasim unos cuatro, cinco años. Él está justo ahí. Está donde se supone que debe estar para esta pelea. Lo veo dentro de tres años peleando por un campeonato mundial”. Entrenamiento con los medios de García-Benavidez Liam Smith regresa el 3 de septiembre en Liverpool Like this: Like Loading...

