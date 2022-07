Liam Smith regresa el 3 de septiembre en Liverpool Actualmente clasificado entre los cinco primeros por tres de los principales organismos sancionadores del boxeo, el ex campeón de la OMB Liam ‘Beefy’ Smith (31-3-1, 18 KOs) encabeza los titulares el 3 de septiembre en el M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra, contra Hassan Mwakinyo ( 20-2, 14 KO). Mwakinyo es mejor conocido por demoler al infamemente duro Sam Eggington en solo dos rounds. Dos de los mejores pesos semipesados ​​del Reino Unido chocarán en la pelea principal de apoyo cuando el actual campeón británico ‘Super’ Dan Azeez (16-0, 11 KOs) se enfrente al ex campeón Shakan Pitters (17-1, 6 KOs). También verá acción el superligero Adam ‘The Assassin’ Azim (5-0, 4 KOs), quien hará la primera defensa de su título juvenil del WBC contra TBA. Y en un choque de peso supermediano, John Docherty (12-1, 9 KOs) se enfrenta a Diego ‘Dynamite’ Costa (8-0, 5 KOs). Sky se televisará en el Reino Unido. Rahman Jr: Jake Paul ha cometido un error al elegirme Entrenamiento con los medios de Claressa “GWOAT” Shields Like this: Like Loading...

