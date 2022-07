Claressa “GWOAT” Shields realizó un entrenamiento con los medios en Detroit el miércoles para prever su próximo enfrentamiento indiscutible por el campeonato mundial de peso mediano contra su rival Savannah Marshall. Shields vs. Marshall se llevará a cabo el sábado 10 de septiembre desde The O2, Londres y estará disponible en ESPN+ para audiencias en los EE. UU. evento promovido por Salita Promotions y BOXXER en asociación con Hennessy Sports.

Shields buscará vengar la única derrota de su carrera amateur y poner fin a una larga guerra de palabras con Marshall que ha llegado a su punto álgido en los últimos años y que se deriva de la victoria por puntos de Marshall sobre Shields en una pelea amateur de 2012.

Esto es lo que Shields y su promotor Dmitriy Salita dijeron el miércoles desde Downtown Boxing Gym.

Sobre su forma de pensar durante el entrenamiento…

“Solo quiero ser mejor que ayer. Eso es todo lo que ha sido para mí. Ya soy mejor que (Marshall). Ya tengo grandes logros, medallas de oro, las victorias y todo. No se trata realmente de ella. Sí, es una buena peleadora y todo, y tiene un cinturón, pero yo tengo 12. No pienso en ella cuando estoy entrenando. Sí, tenemos un plan de pelea para (Marshall), pero solo estoy tratando de ser mejor de lo que era ayer”.

Sobre la derrota ante Marshall en los aficionados…

“Solo perdí en los aficionados en el boxeo. Nunca he perdido en el boxeo profesional. Estoy invicta. Perdí contra ella hace 10 años en los aficionados por seis puntos. Fue 14-8. Pero eso realmente no me molesta en absoluto porque he podido tener éxito después de eso. Por otro lado, tienes a (Marshall) que perdió todos los torneos en los que estuvo después de nuestra pelea, y en esos mismos torneos gané el oro.

“Entonces, tener una derrota en los aficionados y poder convertirme en profesional y hacer todo lo que he hecho desde entonces, realmente no me importa (esa derrota). Pero creo que es una gran historia y argumento, y creo que tenemos historia. Ella no me quiere. No me gusta, y espero pelear en seis semanas”.

Sobre ser modelo y mentora de mujeres jóvenes y atletas…

“Sé que tengo un gran impacto en la ciudad de Flint y Michigan, y en todo Estados Unidos para todas las niñas y niñas negras que quieren boxear. Y me enorgullezco de ello. Por eso me comporto como lo hago. Por eso sigo teniendo confianza. La gente ha tratado de obligarme a calmarme, encontrar un término medio, ser amable con mis oponentes y no hablar mal, pero así es el boxeo.

“Soy muy apasionada por el deporte y me encanta hablar basura. Me encanta la preparación para las peleas. Y soy oficialmente millonaria. Puedo hacer lo que quiero, y no tengo que seguir todas estas reglas que les ponen a las mujeres. Así que solo quiero mostrarles a las chicas más jóvenes que vayan y sean solo ustedes.

“En cuanto a ayudar a los niños de Flint, no sé dónde estaría sin el boxeo. Así que retribuir con la organización sin fines de lucro Shields Community Outreach es muy conmovedor para mí. He conocido a más de 100 a 150 niños en las últimas semanas y he podido enseñarles, pasar tiempo con ellos y moldearlos. Tienes la oportunidad de ver a las personas que no tenían confianza ganar confianza y ver un futuro en sí mismos. Estoy feliz de que sus padres me den la oportunidad de hacer eso”.

Sobre el entrenamiento tanto en Michigan como en Florida…

“He estado en el campo de entrenamiento aquí en Michigan durante cinco semanas. Suelo hacer seis semanas de campamento. Pero para este campamento, dado que es tan importante y ella es una gran golpeadora, vamos a dedicarle cinco semanas adicionales a (Marshall).

“Me gusta entrenar en Florida. Hace calor. No tengo distracciones, como familia y amigos y cosas así. Ahí es donde realizo todos mis campamentos de entrenamiento. Nunca he hecho un campamento completo aquí en Flint”.

Sobre las emociones ante el 10 de septiembre…

“Marshall ha estado callado desde la conferencia de prensa. Estuvo callada durante nuestra sentada juntos. Estaba pensando que tendría más energía y más despecho. Pero cuando estuvimos cara a cara ella metió la cola, y eso me demostró que ella no quería esta pelea. Ella sabe que no va a ganar esta pelea. La vi hacer una entrevista en la que tenía un ojo morado. Así que han estado tratando de someterla a todo tipo de cosas en el combate para asegurarse de que esté lista. Pero la verdad es que está a años luz de mí”.

Sobre la fuerza de la oposición profesional de Shields en comparación con la de Marshall…

“Marshall ha luchado contra un montón de latas de tomate. Ella podría tener marca de 12-0 con 10 nocauts, pero si vas y miras su récord, la mayoría de esas chicas tenían récords perdedores. Se supone que debes noquearlas con tres días de anticipación, o con una semana de anticipación.

Sobre el valor de su experiencia previa en peleas indiscutibles…

“Cuando entramos al ring, ella no ha hecho esto antes. Ella no ha luchado por un campeonato indiscutible. Esta será mi tercera vez. Así que a la gente le encanta construirlo y hablar basura, pero ella va a querer hablar basura en el ring, y lo estoy dejando de lado y me concentro en entrenar para ser mejor, más rápido, más fuerte, más agudo y más inteligente. Creo que ella lo sabe y que se enfrentará a una dura pelea”.

DMITRIY SALITA, Presidente de Promociones Salita

Sobre hacer el trato de Shields vs. Marshall…

“El objetivo de Claressa siempre ha sido demostrar que es la mejor boxeadora de esta generación. Ella ha estado haciendo esto hasta ahora en su carrera. Me sorprende que los apostadores vean a Claressa como la perdedora, pero ha estado demostrando que las probabilidades están equivocadas toda su vida, desde crecer en Flint hasta convertirse en dos veces medallista de oro olímpica, ser la cara del boxeo femenino y tomar esta deporte al siguiente nivel.”

Sobre cómo ve la pelea dentro del ring…

“Creo que sucederá lo mismo que sucedió cuando Claressa peleó contra Christina Hammer. La gente pensó que iba a ser una pelea difícil y desafiante, pero dicen que la presión hace diamantes y creo que Claressa es una gran, gran atleta y esa situación solo la hará pasar al siguiente nivel y sacar su verdadero potencial. Creo que elevará su desempeño al siguiente nivel y sobrevivirá a Savannah Marshall”.

Sobre el significado de Shields vs. Marshall…

“Este es un gran evento y una gran pelea, y realmente creo que también es un evento cultural bastante importante. Hemos visto una gran participación de los medios aquí hoy, lo cual es genial. No solo es genial para esta pelea, sino que también muestra el regreso y el crecimiento del boxeo y Claressa es una gran parte de eso”.

Sobre los puntos fuertes de Marshall…

“Ella es una buena boxeadora. Está mejorando con cada pelea. Tiene buen juego de pies, buena potencia, buen jab. Creo que ella es una luchadora buena y sólida. Pero como solía decir Roger Mayweather, esto tiene niveles. Y creo que Claressa está en un nivel diferente. Savannah es una buena luchadora. La respetamos por dar un paso al frente. Pero los grandes luchadores como Claressa hacen que los buenos luchadores como Savannah se vean inferiores, y eso es lo que creo que sucederá el 10 de septiembre”.