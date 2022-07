Dana White: los informes de revancha de Conor-Floyd son BS Por TMZ Según los informes, Floyd Mayweather y Conor McGregor están “muy cerca” de firmar un acuerdo para volver a encontrarse en el ring de boxeo, y Dana White tiene un pensamiento: “¡BULLS ** T!” TMZ Sports habló con el presidente de UFC el martes y le preguntó sobre un informe del Reino Unido que indicaba que las dos megaestrellas estaban listas para la revancha en un futuro cercano. “¡Es una completa mierda!” White nos dijo, y agregó: “Esa historia provino de un periódico llamado The Daily Mirror, que es un tabloide en Europa. ¡Es una tontería total! (Nota: The Sun informó la historia por primera vez. Daily Mail y The Mirror, dos medios separados, publicaron historias que hacen referencia al informe inicial de Sun). Y Dana es más que un espectador… es una parte interesada. Conor tiene un contrato con el UFC… lo que significa que si quiere boxear con Floyd, el jefe del UFC debe estar involucrado. Claramente, White, quien tiene una buena relación con Mayweather, dice que no va a suceder… al menos no ahora. Por supuesto, Conor y Floyd boxearon en agosto de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas… en lo que fue una de las peleas más promocionadas y comentadas en la historia de los deportes de combate. Mayweather, 49-0 en el ring en ese momento, ganó por nocaut técnico en el décimo asalto. Fue la primera vez de McGregor en un combate de boxeo profesional. Desde que Floyd se retiró después de ganar su pelea profesional número 50… pero aún ha tenido peleas de exhibición contra tipos como Logan Paul. En cuanto a Conor, se rompió la pierna el verano pasado peleando contra Dustin Poirier, y aunque está cerca de recuperarse por completo, todavía no lo ha logrado. Entrenamiento con los medios de Claressa “GWOAT” Shields Aplazada Rivas-Rozanski por título puente del WBC Like this: Like Loading...

