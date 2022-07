Aplazada Rivas-Rozanski por título puente del WBC El promotor Yvon Michel ha anunciado que el choque por el título mundial de peso puente del CMB del 13 de agosto entre el campeón del CMB Oscar “Kaboom” Rivas y Lukas Rozanski en Cali, Colombia, está suspendido por el momento. Lamentablemente, debemos confirmar que la gala programada en Colombia el 13 de agosto entre el campeón Oscar Rivas y Lukas Rozanski de Polonia ha sido pospuesta”, dijo Michel a través de las redes sociales. “Se están considerando diferentes escenarios y muy pronto fijamos la nueva fecha”. Dana White: los informes de revancha de Conor-Floyd son BS Presentan la cartelera completa de Usyk-Joshua 2 Like this: Like Loading...

