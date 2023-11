Resultados desde Tashkent, Uzbekistán Por David Finger en Ringside Puede haber sido el último lugar que los fanáticos del boxeo hubieran esperado presenciar el choque de un par de contendientes mexicanos por un título mundial vacante del WBC, pero frente a casi 12,000 fanáticos del boxeo en Tashkent, Uzbekistán, Lift Promotions organizó lo que resultaría ser un evento memorable. Una noche de boxeo con dos amigos cercanos, Carlos Cuadras y Pedro Guevara, mientras luchaban por el título vacante de peso súper mosca. Con el campeón de peso gallo junior del WBC, Juan Francisco Estrada (44-3, 28KOs) buscando regresar hasta el próximo año, el ganador buscaba no sólo capturar el cinturón interino, sino también establecerse como el retador obligatorio de Estrada. Aunque el veterano número 3 Guevara era visto como el ligero favorito al subir al ring el 17 de noviembre en el Humo Arena en Tashkent, sería el “Príncipe” Cuadras número 2 quien saldría del ring con el cinturón del WBC en una decisión dividida sobre su compatriota. Para la afición local fue un encuentro técnico pero entretenido, con Cuadras presionando desde el principio y forzando la acción ante un Guevara que intentaba tomar distancia. Sin embargo, Cuadras derribó a Guevara en el segundo asalto con un contragancho corto, y aunque Guevara pudo levantarse y defenderse bien después de la caída, pronto se hizo evidente que se había cavado un gran hoyo después de que se anunciaran los puntajes en el cuarto asalto ( la pelea fue una en la que se implementó puntuación abierta). Con dos jueces anulando la pelea (40-35) y con una ventaja de cinco puntos para Cuadras, no había duda de que Guevara necesitaba cambiar las cosas rápidamente. Pero como suelen hacer los verdaderos campeones, Guevara cavó profundamente y encontró una manera de cerrar la brecha en la quinta ronda y superar a “El Príncipe”. No obstante, el impulso se hizo añicos en el sexto asalto cuando Cuadras anotó otra caída en un asalto que Guevara parecía estar controlando. Aunque Guevara argumentó que fue un desliz, no había duda de que no podía permitirse el lujo de sufrir una segunda caída. Aunque Cuadras parecía estar decayendo un poco, de todos modos se había construido un pequeño fondo de jubilación con las dos caídas, y después de ocho asaltos estaba cómodamente por delante en dos de las tarjetas de los jueces (78-72 y 77-73). El tercer juez tuvo la pelea empatada 75-75. Con los resultados abiertos anunciados, estaba claro que Guevara no sólo necesitaba ganar cada asalto restante, sino que iba a necesitar derribar a Cuadras o que le descontaran un punto en algún lugar para poder capturar el título. cinturón. Y aunque a Guevara le fue admirablemente bien en las rondas del campeonato, de ninguna manera lanzó una blanqueada y no logró anotar esa elusiva caída. Después de doce asaltos dos de los jueces puntuaron la pelea a favor de Cuadras con puntuaciones de 116-110 y 115-111. Uno de los tres jueces anotó la pelea a favor de Guevara (115-111). Con la victoria, Cuadras ve su récord mejorar a 42-5-1, 28 KOs, mientras que Guevara ve su récord caer a 40-4-1, 22 KOs. Hubo rumores en la prensa de que Guevara estaba enfermo antes de la pelea y había tenido fiebre el día antes del evento. Sin embargo, fue una actuación excepcional de Cuadras y pocos aficionados se quejarían de una revancha. En el evento principal, el contendiente invicto de peso pesado Bakhodir “The Big Uzbek” Jalolov, hizo una fuerte declaración de que podría ser uno de los mejores prospectos de peso pesado del mundo con un dominante nocaut en el primer asalto sobre el normalmente duradero sudafricano Chris Thompson.

Jalalov era un gran favorito al comenzar, pero como Thompson había llegado hasta el final con los prospectos invictos Solomon Dacres (7-0) y Evgeny Romanov (19-0), se suponía que Thompson al menos podría darle al chico local algunas rondas y tal vez incluso llevarlo hasta la distancia por primera vez. Sin embargo, Thompson no tuvo respuesta para el volado de izquierda del zurdo uzbeko y fue sacudido casi de inmediato por un trío de izquierdas. Jalolov rápidamente empujó a Thompson hacia las cuerdas, donde desató a su desventurado enemigo, enviándolo a la lona con una ráfaga de fuertes golpes. Thompson luchó por ponerse de pie y no logró superar la cuenta, lo que llevó a un KO en el primer asalto para el invicto uzbeko. Con la victoria, Jalolov mejora a 14-0, 14 KOs, mientras que Thompson cae a 12-6-1, 7 KOs. En el boxeo todo lo bueno debe llegar a su fin. Y para esta generación de fanáticos del boxeo, el Saoul Mamby u Oliver McCall de hoy en día era Carlos Molina. Al igual que Mamby y McCall, Molina fue un ex campeón mundial duradero cuyos años crepusculares en el boxeo se definieron por su durabilidad y un mentón sólido como una roca que los vio llegar hasta el final con todos los que peleó, incluso si se quedó corto. Pero como dijo una vez Saoul Mamby, “incluso el agua que gotea desgasta la piedra”, y en Tashkent la roca que había sido Carlos Molina finalmente se desgaste cuando fue detenido en nueve asaltos por el invicto prospecto albano-estadounidense Ermal Hadribeaj. Molina nunca estuvo en la pelea, y aunque nunca resultó realmente herido, era obvio que no podía competir con el más joven. Después de cuatro asaltos, el puntaje abierto reveló que Ermal estaba lanzando una blanqueada, y cuando se anunciaron los puntajes abiertos después del octavo asalto, quedó claro que Molina, el golpeador ligero, iba a tener que anotar un nocaut para ganar la pelea. Con los tres jueces puntuando la pelea 80-72, y con el noveno asalto siendo más de lo mismo, la esquina de Molina eligió tirar la recién acuñada “toalla roja” (que fue presentada en la convención del CMB apenas dos días antes en Tashkent). Molina claramente no estaba contento con la decisión, pero estaba claro que no había camino hacia la victoria para el ex campeón mundial. Sin embargo, para el ex campeón cuyo debut profesional fue hace poco más de veinte años, la racha del Undertaker llega a su fin con su primera derrota por nocaut. Con la victoria, Hadribeaj mejora a 17-0-1, 7 KOs y mantiene su título internacional del CMB de las 154 libras. Para Molina, de 40 años, su récord cae a 38-14-2, 12 KOs. En lo que sólo puede calificarse como una actuación del tipo “gana hoy, luce bien la próxima vez”, el contendiente invicto de peso mediano Meiirim Nursultanov ganó una decisión aburrida y sin incidentes en 12 asaltos sobre Julio Álamos de Chile. Nursultanov es el actual contendiente número 2 del ranking del CMB y estaba siendo mencionado como un posible futuro oponente del actual campeón mundial Jermall Charlo. Aunque anoche no hizo nada para cambiar la situación, se mantuvo activo y logró algunas rondas contra el valiente sudamericano. Los tres jueces calificaron la pelea 117-111 para Nursultanov, quien mejora a 20-0, 11 KOs. Álamos, quien ocupaba el puesto 35 por el CMB antes de esta pelea, ve su récord caer a 16-2, 9 KOs. Para completar la cartelera, el invicto Sukhrobjon Kayimov mejoró a 2-0, 1 KO después de que su oponente Anvar Turapov no pudo salir de su esquina después de dos rondas. Kayimov tenía el control de la pelea y parecía haber derribado a Turapov dos veces en el primer asalto, aunque en ambos casos se consideraron resbalones. El récord de Turapov ahora es de 8-2, 6 KOs. Mirazizbek Mirzakhalilov lanzó una blanqueada y ganó por decisión sobre Runqi Zhou de China en ocho rondas. Los tres jueces calificaron la pelea 80-72 para Mirzakhalilov, quien mejora a 3-0, 2 KOs. Zhou ve caer su récord a 6-2-1, 2 KOs. Otro prospecto uzbeko, Mujibillo Tursunov, anotó otra decisión clara sobre otro valiente oficial chino en Yangcheng Jin. Los tres jueces tuvieron la pelea 80-72 para el uzbeko, quien ve su récord mejorar a 3-0, 1 KO. El récord de Jin cae a 12-7-2, 7 KOs. El prospecto uzbeko Kudratillo Abdukakhorov recuperó su carrera después de derrotas consecutivas ante Cody Crowley y Ve Shawn Owens. El uzbeko hizo un trabajo rápido con el oficial tanzano Maono Ally, deteniéndolo en 0:27 de la segunda ronda. Abdukakhorov derribó a Ally con un fuerte derechazo en los primeros segundos del segundo asalto y rápidamente lo derribó por segunda vez momentos después con otra derecha. Con la victoria, Abdukakhorov mejora a 19-2, 11 KOs, mientras que Ally cae a 14-8-1, 10 KOs. El debutante Abdumalik Khalokov hizo una gran declaración, destruyendo al veterano ucraniano Oleksandr Yegorov en dos asaltos. Un contraataque envió al ucraniano a la lona en el segundo asalto, donde fue eliminado. Con la derrota, Yegorov ve caer su récord a 20-10-1, 10 KOs. En la pelea inaugural de la noche, Avetis Nalbandyan anotó una decisión en seis asaltos sobre Vikash Dahiya de India. Dos jueces puntuaron la pelea 60-53 mientras que el otro la tuvo un poco más igualada, 57-56. Con la victoria, el armenio Nalbandyan mejora a 2-0, 0 KOs, mientras que Dahiya ve su récord ahora en 6-4-1, 4 KOs. Se habían programado otras seis peleas para la noche, pero parecían haber sido canceladas por falta de tiempo. Ruiz vence a Beaumont en Argentina

