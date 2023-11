Resultados desde Manchester En una eliminatoria final de peso pluma del WBC, el clasificado número 1, Nick “The Wrecking” Ball (19-0, 11 KOs), tomó una decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón mundial y el número 2 del CMB, Isaac “Royal Storm” Dogboe (24-4, 15 KOs) el sábado por la noche en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. A Ball se le atribuyó una caída (más bien un empujón) en la cuarta ronda y superó en gran medida a Dogboe. Las puntuaciones fueron 118-109, 116-111, 119-108. El peso mediano Nathan Heaney (18-0, 6 KOs) destronó al campeón británico Denzel Bentley (18-3-1, 15 KOs) en doce asaltos por decisión mayoritaria 114-114, 116-113, 117-111. El campeón europeo de peso súper gallo de la EBU, Liam Davies (15-0, 7 KOs), anotó un paro en el quinto asalto sobre el campeón de la UE y retador obligatorio Vincenzo La Femina (13-1, 7 KOs). Davies derribó a La Femina en la tercera ronda, ¡y luego él mismo cayó en la misma ronda! Davies derribó a La Femina nuevamente al final de la cuarta ronda. El árbitro lo desestimó en el quinto asalto cuando Davies desató una andanada de golpes sin respuesta. Eran las 2:50. En un choque entre pesos pesados ​​invictos, Solomon Dacres (8-0, 2 KOs) tomó una decisión mayoritaria en diez asaltos sobre Michael Webster (9-1, 6 KOs) para retener su título inglés. Las puntuaciones fueron 95-95, 96-93, 96-94. A Dacres se le descontó un punto por un antebrazo en el décimo asalto. En una sorpresa, el “Horrible” Harry Scarf (13-2, 3 KOs) destronó al previamente invicto campeón británico de peso welter Ekow Essuman (19-1, 7 KOs) en doce asaltos con puntuaciones de 116-113, 117-112, 115-113. . La peso súper welter femenina Ema Kozin (23-1-1, 12 KOs) tomó una decisión dividida en diez asaltos contra Hannah Rankin (13-7, 3 KOs) para reclamar los títulos de la AMB y la AMB de 154 libras. Las puntuaciones fueron 96-94, Kozin 98-92, Rankin 96-94. Nathaniel Collins (14-0, 7 KOs) retuvo por poco sus cinturones británico y de la Commonwealth con una decisión mayoritaria contra el previamente invicto Zak Miller (13-1, 3 KOs). Las puntuaciones fueron 115-113, 115-113, 114-114. Pacheco KOs9 Cóceres en California Resultados desde Tashkent, Uzbekistán Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.