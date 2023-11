Pacheco KOs9 Cóceres en California El invicto peso súper mediano OMB #3, FIB #5, CMB #6, AMB #8 Diego Pacheco (20-0, 17 KOs) anotó un espectacular nocaut en el noveno asalto contra Marcelo Coceres (32-6-1, 18 KOs) el sábado por la noche. en el YouTube Theatre de Inglewood, California. Coceres le dio a Pacheco resistencia profesional durante ocho asaltos, pero en el noveno asalto Pacheco conectó con un brutal gancho que derribó a Coceres para la cuenta. El tiempo era 2:53. La mexicana Erika Cruz (17-2, 3 KOs) superó y destronó a la campeona de la AMB Mayerlin Rivas (17-5-3, 11 KOs) en diez asaltos por decisión mayoritaria. Las puntuaciones fueron 95-95, 98-92, 97-93. El poco conocido peso gallo Jonathan Rodríguez (17-1-1, 7 KOs) anotó un sorprendente nocaut técnico en el primer asalto sobre el ex campeón mundial Kal Yafai (27-3, 15 KOs) para reclamar el título vacante Intercontinental de la AMB. Rodríguez derribó a Yafai dos veces y luego consiguió una detención del árbitro. El tiempo era las 2:17. En su primer combate a diez asaltos, el invicto peso ligero Marc Castro (11-0, 8 KOs) castigó a Gonzalo Fuenzalida (12-3, 3 KOs) durante siete asaltos. Una ráfaga de golpes provocó la detención del árbitro. Eran las 2:31. El invicto peso ligero jr. Jalan Walker (12-0-1, 10 KOs) detuvo a Jorge Villegas (14-2, 13 KOs) en el segundo asalto. Una andanada de golpes provocó la detención del árbitro a las 2:55. El superligero Criztec Bazaldua (3-0, 1 KO) detuvo a Pedro Ángel Cruz (3-4, 2 KOs) en el cuarto asalto. El tiempo fue: 46. Listos los combates del ultimo fin de semana de noviembre Resultados desde Manchester Like this: Like Loading...

