Listos los combates del ultimo fin de semana de noviembre SÁBADO DAZN comienza la acción con la revancha entre Chantelle Cameron (18-0, 8 KOs) y Katie Taylor (22-1, 6 KOs) por el título indiscutible de Cameron en las 140 libras femeninas en el 3Arena de Dublín, Irlanda. * * * El PPV de Showtime de $74.99 presenta al dos veces campeón de peso súper mediano David "El Monstruo" Benavídez (27-0, 23 KOs) defendiendo su cinturón interino del CMB contra el campeón de dos divisiones Demetrius "Boo Boo" Andrade (32-0, 19 KOs) de Michelob ULTRA Arena en Las Vegas. En el evento co-estelar, el campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo (32-0, 22 KOs) se enfrenta a José Benavidez Jr. (28-2-1, 19 KOs) en un combate a diez asaltos sin título. Además, el campeón de peso welter junior de la FIB, Subriel Matías (19-1, 19 KOs) defiende contra el invicto Shohjahon Ergashev (23-0, 20 KOs), y el campeón súper pluma de la AMB, Héctor Luis García (16-1, 10 KOs) defiende contra Lamont Roach (23-1-1, 9 KO). Broner esta lesionado pero se mantiene evento de DKP del 2 de diciembre Pacheco KOs9 Cóceres en California

