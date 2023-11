Broner esta lesionado pero se mantiene evento de DKP del 2 de diciembre Adrien “The Problem” Broner sufrió una lesión en su mano derecha y no podrá participar en la cartelera de boxeo de Don King el sábado 2 de diciembre en el Casino Miami Jai Alai. Broner, quien estaba decepcionado por no poder enfrentarse a Chris Howard, dijo que estará listo para finales de febrero. “Al diablo con las peleas de preparación”, dijo Broner. “Estoy listo para enfrentarme a cualquiera de los campeones de las divisiones de 140 y 147 libras. Estoy listo para luchar contra los grandes. Todo lo que ellos creen que no tengo, todavía lo tengo. Estoy listo para pelear contra Ryan García o Rolando Romero o el ganador de la pelea Regis Prograis-Devin Haney”. “Adrien se lastimó la mano en la pelea del 9 de junio contra William Hutchinson”, dijo el entrenador Kevin Cunningham. “Regresó al campamento durante seis semanas para esta pelea y se volvió a lesionar mientras entrenaba. Se tomó un par de inyecciones de cortisona y volvió a trabajar. Se volvió a lastimar en el entrenamiento y el médico dijo que necesita tomarse un tiempo de descanso”. “Seguiremos manteniéndonos en forma y volveremos al trabajo. Personalmente le garantizo a Don King que estaremos en plena forma para tener una oportunidad de campeonato a finales de febrero”. “Adrien está listo para el gran momento”, dijo King. “Es cuatro veces campeón del mundo y va a ganar cuatro títulos más bajo mi ascenso. Todavía mantendremos la cartelera del Campeonato del Pueblo el 2 de diciembre con seis peleas por el título en juego”. El campeón de peso mediano de la AMB Continental América, Ian Green (17-2, 11 KOs) de Haledon, Nueva Jersey, ahora aparecerá en el evento principal contra Vaughn Alexander (18-7-1, 11 KOs) de St. Louis por la AMB Continental Norteamérica. título de peso mediano. Tre’Sean Wiggins (15-5-3, 8 KOs) de Newburgh, NY defenderá su campeonato de peso welter de la NABA contra un oponente por nombrar. King también anunciará otras cuatro peleas por el título para que sea una noche de seis campeonatos. Los boletos, con un precio desde $50, están a la venta y se pueden comprar en www.playcasinomiami.com para la tarjeta del 2 de diciembre. Las mesas de primera fila cuestan $2,500. los asientos de primera fila cuestan $ 300, los asientos del piso $ 150 y los asientos laterales cuestan $ 75. Boletos de entrada general a $50. La noche del Campeonato Popular de boxeo también estará disponible en DonKing.com, FITE.TV Y ITUBE247.com. Listos los combates del ultimo fin de semana de noviembre Like this: Like Loading...

