Ruiz vence a Beaumont en Argentina El invicto clasificado mundial peso súper gallo de la FIB #13 Rodrigo Fabián Ruiz (17-0, 13 KOs) de Argentina venció por decisión al veterano Maikol Beaumont (18-5-1, 8 KOs) de Venezuela el viernes por la noche en el Estadio FAB, Buenos Aires, Distrito Federal,Argentina. Ruiz derribó a Beaumont en las rondas 1, 4 y 7. Beaumont, en su haber, superó la cuenta cada vez y regresó dándolo todo. Al final fue demasiado Ruiz, quien ganó por amplios márgenes en cada una de las tarjetas de los jueces 99-91, 98-89 y 97-90. El evento fue promovido por Osvaldo Rivero y televisado por TyC Sports. Stevenson gana el título de peso ligero del WBC Like this: Like Loading...

