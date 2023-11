Stevenson gana el título de peso ligero del WBC El campeón mundial de dos pesos Shakur Stevenson (21-0, 10 KOs) venció al artista del nocaut Edwin De Los Santos (16-2, 14 KOs) en doce asaltos para reclamar el título mundial vacante de peso ligero del WBC el jueves por la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Fue una pelea táctica de ritmo lento y sin mucha acción que provocó abucheos por parte de la multitud. Las puntuaciones fueron 115-113, 116-112, 116-112. Durante los doce asaltos, Stevenson conectó 19 golpes poderosos, De Los Santos conectó 14. Navarrete-Conceicao empatan por titulo WBO en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.