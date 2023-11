Navarrete-Conceicao empatan por titulo WBO en Las Vegas El campeón de peso ligero junior de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete (38-1-1, 31 KOs) y el medallista de oro olímpico de 2016 Robson Conceicao (17-2-1, 8 KOs) lucharon por un empate mayoritario en doce asaltos en una gran pelea el jueves por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Después de que Conceicao superó a Navarrete en los primeros tres rounds, Navarrete derribó a Conceicao en el cuarto round. Conceicao se recuperó bien, pero Navarrete lo derribó nuevamente con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto. Conceicao nuevamente tuvo éxito superando a Navarrete, pero resultó lastimado en el cuerpo en el décimo asalto. Después de volver a su esquina en el undécimo asalto, Conceicao mostró un gran corazón para ganar el duodécimo asalto. Los puntajes fueron 114-112 Navarrete, 113-113, 113-113. Navarrete retiene el título. Stevenson gana el título de peso ligero del WBC Fury-Usyk para el 17 de febrero en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

