Fury-Usyk para el 17 de febrero en Arabia Saudita Los dos campeones mundiales de peso pesado del boxeo finalmente se enfrentarán para coronar al único campeón indiscutible del mundo. El campeón del WBC, Tyson ‘The Gypsy King’ Fury, se enfrentará al campeón unificado de la OMB, la FIB y la AMB, Oleksandr Usyk, en un enfrentamiento histórico el sábado 17 de febrero en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Fury y Usyk se encontraron cara a cara en una conferencia de prensa celebrada en Londres el jueves 16 de noviembre. Tyson Fury: “Usyk, puedes correr, pero El Rey Gitano viene a buscarte. Esta es mi era y tu tiempo se acabó. ¡Tu récord invicto Y tus cinturones serán míos!” Oleksandr Usyk: “No tengo ningún objetivo. Sólo el camino. Y mi estilo es ‘The Undisputed’. Por eso esta fue la única pelea para mí. Cuando suene esa campana, traeré el fuego”. Navarrete-Conceicao empatan por titulo WBO en Las Vegas Round 12 con Mauricio Sulaimán: La semana más importante del boxeo Like this: Like Loading...

