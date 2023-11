Round 12 con Mauricio Sulaimán: La semana más importante del boxeo Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Por fin, llegó el momento esperado por la comunidad de este deporte, la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo. La semana más importante de nuestro deporte, en la que delegados de los 170 países afiliados se dan cita para esta reunión, en la que se lleva a cabo una gran cantidad de decisiones que, año tras año, revolucionan al deporte de los puños para hacerlo más seguro, y proyectarlo hacia el crecimiento integral. Cientos de personas se han dado cita en Tashkent, Uzbekistán, en el centro de Asia, un país que muchos de los asistentes ni siquiera ubicaban en el mapa. Hemos encontrado una nación hermosa, hospitalaria, segura y llena de tradiciones milenarias. Sonreír es una de las cualidades que se experimentan paso tras paso, comida deliciosa con base en vegetales orgánicos, quesos, pan y platillos, con influencia oriental y del mundo árabe. Inclusive, se puede consumir la carne de caballo, con un sabor fuerte y diferente, pero altamente nutritiva. Tras muchas horas de viaje tuvimos el cocktail de bienvenida, con la presencia de legendarios campeones, que permitió un ambiente inmejorable: Julio César Chávez, Roberto Mano de Piedra Durán, Humberto Chiquita González, Daniel Zaragoza, Carlos Zárate, Kostya Tszyu, Amir Khan y Evander Holyfield fueron el centro de atención. También el campeón de la vida, Adonis Stevenson, quien premió a Billy Dib, que ha logrado noquear al cáncer. No podemos olvidar a nuestro pequeño héroe, Bridger Walker, quien fue galardonado como El Hombre más Valiente del Mundo, durante la pandemia por el COVID-19, quien ahora pasará en esta ocasión la estafeta a Dayana Sánchez, de Argentina, quien será reconocida como La Mujer Más Valiente del Planeta, tras haber sobrevivido a un incendio que acabó con su carrera boxística. Una gran cantidad de temas se tienen en la agenda. Además, lo tradicional que son las clasificaciones de las 18 divisiones, y la determinación de las peleas mandatorias. Estaremos presentando la aplicación BoxMed, la cual ha sido desarrollada por Conexión Fácil, bajo el liderazgo de Andrew Kluger, quien será galardonado como El Hombre del Año. Esta nueva tecnología estará a cargo de llevar el programa de manejo de pesaje para servir a la comunidad boxística, con el monitoreo del peso de todos los campeones y primeros 15 clasificados mundiales, con el propósito de prevenir los cambios dramáticos de peso, ya que éste es el rival más peligroso del atleta. Uno de los pugilistas más importantes del momento, el ucraniano Oleksandr Usyk, llegó también para anunciar la esperada pelea contra el británico Tyson Fury. Esta es la contienda en la que los cuatro cinturones de los completos estarán en juego, para principios de 2024, en Arabia Saudita. Usyk se convirtió en campeón unificado de los pesos crucero, y decidió invadir la división de los pesados, al eventualmente derrotar a Anthony Joshua, y conquistar así tres cinturones, y ahora buscará el verde y oro, en la pelea en la que por primera vez se tendrá un campeón indiscutido, en los últimos 20 años, desde que Lennox Lewis lo fue hasta 2004. El mes de noviembre será histórico para el WBC, ya que 24 peleas titulares serán sancionadas por nuestro organismo. Este jueves, Shakur Stevenson enfrentará a Edwin de Los Santos por el título mundial WBC de peso ligero. Habrá funciones en Inglaterra, Sudáfrica, y otras alrededor del mundo, con la participación de los mexicanos, ambos ex campeones mundiales, Carlos Cuadras vs. Pedro Guevara, quienes disputarán el campeonato mundial interino, de peso supermosca, en Uzbekistán. Esta reunión ha sido designada como la Convención de la Paz. Mientras el mundo vive en violencia, pérdida de valores y conmoción constante, el deporte se une para demostrar que todo se puede lograr con pasión, sacrificio y lograr construir puentes de paz y unidad. ¿Sabías que…? El Consejo Mundial de Boxeo ha celebrado convenciones alrededor del mundo, desde su fundación en la Ciudad de México, en 1963. Además, Japón, Tailandia, Filipinas, Ucrania, Rusia , Italia, España, Inglaterra, Sudáfrica, Túnez, Argentina , Aruba, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos y nuestro país, así como otras naciones más, donde Cancún ha sido la sede con el mayor número de convenciones en la historia del WBC. Anécdota de hoy Nelson Mandela fue una de las grandes inspiraciones del Consejo Mundial de Boxeo, y en especial, de mi papá, José Sulaimán. Su lucha contra el régimen de discriminación racial (apartheid), que le propició hasta 24 años de cárcel, en condiciones infrahumanas en Sudáfrica. El organismo sostuvo una lucha en favor de la dignificación del ser humano por 17 años, en el que mantuvo un veto en contra de ese país, por medio del boxeo. Esta lucha culminó con la liberación de Mandela, quien eventualmente se convirtió en presidente de dicho país. La convención anual del WBC llegó a Johannesburgo, donde precisamente Nelson Mandela inauguró la misma: “fue, sin duda, uno de los momentos más importantes de mi vida; estar sentado junto a una persona que venció el odio por medio del amor, olvidó la recriminación, y les tendió la mano, aún y cuando, tuvo todo el poder, procuró la igualdad humana y crecimiento espiritual. Nelson Mandela, mi ídolo, me conquistó con su sonrisa y la calidad humana. Agradezco sus comentarios en [email protected] Jill Diamond recibe premio por su trayectoria liderando WBC Cares Like this: Like Loading...

