Resultados desde Syktyvkar, Rusia El peso puente número 1 del WBC, Evgeny Romanov (17-0, 12 KOs) vio su primera acción en el ring en 15 meses en una victoria por TKO en ocho rounds sobre Vikapita "Beast Master" Meroro (30-13, 15 KOs) el viernes por la noche en el Luzales Arena en Syktyvkar, Rusia. Romanov derribó a Meroro en el séptimo round y obtuvo la victoria cuando Meroro no salió para el octavo round. Actualmente, Romanov se encuentra a flote en su carrera mientras espera que el WBC levante la prohibición a los boxeadores rusos de pelear por títulos mundiales. También en acción, el medallista de bronce olímpico Vladimir Nikitin (7-1-1, 2 KO) superó a Ally Mwerangi (12-4, 8 KO) en diez asaltos en una pelea de peso pluma. Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-91. Nikitin es mejor conocido por su rivalidad con Mick Conlan.

