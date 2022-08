Resultados desde San Juan, Puerto Rico En un choque por el título supermosca de la NABF, Juan Carlos Camacho Jr (14-1, 7 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre Fernando Díaz (11-2-1, 3 KOs) el viernes por la noche en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. Camacho superó a Díaz en una pelea que en realidad nunca se calentó. Las puntuaciones fueron 99-91, 99-91, 97-93. El seis veces retador al título mundial Carlos Buitrago (36-7-1, 20 KOs) derribó a José Martínez (21-2-3, 14 KOs) en el primer asalto y ganó una decisión dividida en ocho asaltos en un duelo muy estrecho en el peso supergallo. Buitrago fue el agresor y ganó 76-75, 76-75 en dos tarjetas. Martínez estaba arriba 77-74 en la tercera tarjeta. Pedro Márquez (14-1, 10 KOs), un peso pluma de gran pegada, venció con un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Wilner Soto (22-10, 12 KOs). Tiempo 1:52. Soto fue enviado a la lona tres veces. El peso pluma Jan Paul Rivera (4-0, 3 KOs) tuvo que trabajar duro para vencer a Félix Sosa (1-2, 0 KOs) en cuatro por puntajes de 40-36. Rivera tuvo tres nocauts en el primer asalto en sus peleas anteriores. Resultados desde Syktyvkar, Rusia Anuncian cartelera de Estrada-Cortés por DAZN Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.