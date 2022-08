Anuncian cartelera de Estrada-Cortés por DAZN Como se anunció anteriormente, el campeón de peso súper mosca del WBC, Juan Francisco Estrada, defenderá contra Argi Cortés el 3 de septiembre desde el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, México. La cartelera de Matchroom transmitida por DAZN también contará con una revancha entre la campeona femenina de peso pluma de la AMB, Erika Cruz (14-1, 3 KOs) y Jelena Mrdjenovich (41-11-2, 19 KOs), un choque por el título vacante de peso minimosca de la FIB entre Héctor Flores (20-0-4, 10 KOs) y Sivenathi Nontshinga (10-0, 9 KOs), y el terror del peso súper pluma Eduardo “Rocky” Hernández (32-1, 29 KOs) ante el invicto Jorge Mata (14-0-2 , 10 KO). “Esta es un evento brillante para lo que promete ser otra noche explosiva de acción en México”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Es genial ver a Juan Francisco de vuelta en el ring en un momento en que la división de peso supermosca está repleta de grandes peleas, y espero que establezca un marcador como el mejor perro en México. “Erika y Jelena han estado ansiosas por la revancha y lo dejarán todo en el ring, hay una oportunidad de oro para que Héctor o Sivenathi tomen asiento en la mes Nuestros programas en México han brindado acción imperdible desde la primera campanada hasta la última, y ​​espero más de lo mismo el 3 de septiembre”. Serrano-Mafood para el 24 de septiembre en Inglaterra Like this: Like Loading...

