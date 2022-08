Serrano-Mafood para el 24 de septiembre en Inglaterra La campeona femenina de peso pluma WBC y WBO Amanda Serrano (42-2-1, 30 KOs) regresará al ring el 24 de septiembre, cuando se enfrente a la campeona FIB Sarah Mahfoud (11-0, 3 KOs) en un choque de unificación en el AO Arena. en Manchester, Inglaterra. La pelea será la co-estelar del choque de peso pesado entre Joe Joyce y Joseph Parker. Esta será la primera pelea de peso pluma de Serrano desde agosto del año pasado, cuando derrotó a la mexicana Yamileth Mercado por decisión unánime. Sus últimas dos peleas fueron en peso ligero, incluida una derrota por decisión dividida ante la campeona indiscutible Katie Taylor el 30 de abril en el Madison Square Garden, considerada por muchos como una de las mejores peleas del año. Deontay Wilder: ¡Bombzquad esta de regreso! Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.