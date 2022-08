Deontay Wilder: ¡Bombzquad esta de regreso! “Ha sido un largo viaje para mí y hasta el día de hoy continúa”, dijo el ex campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder, tras el anuncio de su enfrentamiento PPV de octubre contra Robert Helenius. “Pensé muchas veces si debía quedarme fuera del negocio o regresar. Una vez que obtuve mi estatua en mi ciudad natal y vi a tanta gente llegar y celebrar conmigo y mi familia, ver todas las emociones, hombres adultos llorando frente a sus hijos y diciendo que él es un verdadero rey, me hizo sentir como mi el trabajo no está hecho. “Entonces, aquí estoy una vez más, deseando volver al ring. Tengo muchas ganas de venir al Barclays Center, un lugar donde he tenido mis nocauts más devastadores y un lugar que considero mi segundo hogar. Entonces, ¿dónde está toda mi gente de Bombzquad? Es hora de ponerse el equipo de guerra. Y vamos a trabajar, cariño. ¡Bombzquad ha vuelto!”. Serrano-Mafood para el 24 de septiembre en Inglaterra Wilder-Helenius el 15 de octubre en Borooklyn Like this: Like Loading...

