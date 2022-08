Wilder-Helenius el 15 de octubre en Borooklyn El ex campeón de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (42-2-1, 41 KOs) se enfrentará al mejor clasificado Robert “The Nordic Nightmare” Helenius (30-3, 19 KOs) en un combate de eliminatoria de título de peso pesado del WBC a 12 asaltos en el evento principal de FOX Sports PBC Pay-Per-View el 15 de octubre en Barclays Center en Brooklyn. En la co-estelar, el ex campeón de peso súper mediano de la FIB Caleb “Sweethhands” Plant (21-1, 12 KOs) se enfrenta al dos veces campeón de peso súper mediano del WBC, Anthony “The Dog” Dirrell (34-2, 25 KOs) en un combate a 12 rounds por eliminatoria por el título supermediano del WBC. Se anunciarán dos peleas secundarias adicionales de pay-per-view para completar la alineación de cuatro peleas. Deontay Wilder: ¡Bombzquad esta de regreso! Conferencia de prensa final Usyk-Joshua Like this: Like Loading...

