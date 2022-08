Conferencia de prensa final Usyk-Joshua El campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB Oleksander Usyk y Anthony Joshua se presentaron en la conferencia de prensa final antes del choque del sábado en Jeddah, Arabia Saudita. Anthony Joshua: Es una pelea que ‘debes ganar’. Los preparativos han sido duros, pero me gusta la presión. Robert García, Ángel Fernández, miembros de mi equipo anterior también; me han estado presionando, desafiando, asegurándose de que me mantuviera enfocado y posicionándome para hacer el trabajo y salir victorioso el sábado por la noche. Oleksandr Usyk: “Aprendimos unos de otros en la primera pelea, pero esta es una continuación y la primera ronda del sábado será la ronda 13. Tuvimos suficiente tiempo para estudiarnos unos a otros. Nacimos para competir por la vida, por los cinturones, por todo. El que no compite, no gana. Todas nuestras vidas son competiciones por algo o por alguien. Por eso estamos compitiendo. Hemos tenido suficiente tiempo para estudiarnos y este sábado será una gran, gran pelea”. Wilder-Helenius el 15 de octubre en Borooklyn Conferencia de Prensa del Undercard de Usyk-Joshua Like this: Like Loading...

