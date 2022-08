Conferencia de Prensa del Undercard de Usyk-Joshua El peso pesado evitado Filip Hrgovic se encuentra con Zhilei Zhang en una eliminatoria final por el título mundial de peso pesado de la FIB. Filip Hrgovic: “He estado esperando esta pelea por casi dos años… revisamos toda la lista. Muchos peleadores no querían pelear conmigo. Me alegro de que hayamos encontrado al que quiere eso… ambos somos tipos grandes y ambos somos grandes pegadores. Creo que es un tipo realmente peligroso, pero dura algunas rondas. Soy peligroso durante toda la pelea. Soy peligroso por 12 rondas. Esa es la diferencia”. Zhilei Zhang: “Para mi última pelea, 16 millones de personas en China sintonizaron para ver eso. Creo que esta vez haremos más historia. Espero 100 millones. Tengo 1.400 millones de personas detrás de mí y apoyándome. Hagamos que suceda. Estoy luchando por mi país. ¡El sábado, todos volverán a presenciar el poder chino!”. El ex campeón de peso súper mediano de la AMB y ganador de la Super Serie Mundial de Boxeo, Callum Smith, ahora en campaña en el peso semipesado, se enfrentará a Mathieu Bauderlique en una eliminatoria final por el título mundial que actualmente posee Artur Beterbiev. Callum Smith: “Es obligatorio ganar. Creo que todas las peleas deben ganarse en esta etapa de tu carrera. Estoy en una división ocupada, una división repleta donde hay muchos peleadores esperando una oportunidad por el título mundial. Una pérdida aquí me pone al final de la cola, y es una cola muy grande para ir al final. Una victoria aquí me pone al frente de la cola, me pone en la fila para luchar por el título mundial. Ese es el objetivo. He estado allí antes en 168 y creo que soy lo suficientemente bueno como para hacerlo en 175”. Mathieu Bauderlique: “Soy ante todo un guerrero. Está en mi ADN. Siempre estoy aquí para ganar y estoy listo para una buena pelea”. El ex campeón mundial de dos pesos, Badou Jack, pelea contra Richard Rivera en una pelea de peso crucero de diez asaltos. Badou Jack: “Estoy aquí para quedarme. Me siento joven, cuido mi cuerpo. Tienes que vivir la vida de un boxeador. No puedes simplemente vivirlo cuando estás en el campo de entrenamiento, es un estilo de vida, durante todo el año”. Andrew Tabiti y James Wilson chocan en una competencia de peso pesado de ocho asaltos. Andrew Tabiti: “Mi oponente original era Tyrone Spong, pero esa pelea no se llevó a cabo. No sé si voy a hacer campaña en el peso pesado. Voy a pelear ciertas peleas en pesos pesados, pesos pesados ​​más pequeños. Podría hacer campaña en peso crucero y peso puente”. Conferencia de prensa final Usyk-Joshua Joshua: Vamos a buscar el triunfo por nocaut Like this: Like Loading...

