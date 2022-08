Joshua: Vamos a buscar el triunfo por nocaut El dos veces ex campeón de peso pesado Anthony Joshua habló sobre el partido de venganza del sábado con el actual campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB Oleksandr Usyk en DAZN desde el King Abdullah Sports City Arena en Jeddah, Arabia Saudita. Llevas más de un mes aquí con el nuevo equipo, ¿cómo te ha ido? “Saudí ha sido bueno conmigo. Un saludo a todos en Arabia Saudita. Me lo he pasado bien. Todos en mi hotel me han estado cuidando, todos en el gimnasio. Ha sido como una segunda casa”. ¿Y buenos recuerdos de la última vez? “Sí, y estoy a punto de crear otros nuevos”. ¿Te ayudará esa experiencia? “¿Sabes lo que aprendí? Las experiencias previas son útiles, pero se trata de lo que sucede en la noche, ¿verdad? No sé cuánto me ayudará, pero estoy concentrado y listo para hacer el trabajo”. ¿Cuánto aprendiste de la primera pelea en septiembre pasado? “Siento que una de mis principales fortalezas es que aprendo rápido, soy una esponja. Pero en última instancia, aparte de todo el material de aprendizaje, es una lucha. es una pelea Eso es todo. El que lance más golpes y aterrice más golpes gana. Eso es todo lo que importa.” ¿Se trata de mostrar algo nuevo o se trata de entrar y mostrar a todos quién siempre has sido? “Haz mi mejor esfuerzo. Solo haciendo mi mejor esfuerzo. Eso es todo lo que puedo hacer.” ¡Tengo que pedirte una predicción, es la ley! “¿Qué están diciendo todos? (pregunta multitud). Inshallah! Vamos por un nocaut”. Puello promete derrotar a Akhmedov Like this: Like Loading...

