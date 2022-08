Puello promete derrotar a Akhmedov Por Robert Coster El título superligero vacante de la AMB está en juego el próximo sábado, enfrentando al número 1 de la AMB, Alberto “La Avispa” Puello, contra el número 2 de la AMB, Batyr Akhmedov, en el Seminole Hard Rock Hotel/Casino en Hollywood, Florida. Puello (20-0, 10 KOs) de República Dominicana tiene más experiencia en las filas profesionales, pero Akhmedov de Ucrania (9-1, 8 KOs) es considerado el golpeador más grande con victorias por KO sobre dos ex campeones mundiales Ismael Barroso y Argenis Méndez. “He visto videos de Akhmedov y es un oponente difícil”, dijo Puello. “He entrenado como nunca antes. Akhmedov es un golpeador duro, valiente, fuerte, pero creo en mis habilidades y mi inteligencia en el ring. Regresaré a la República Dominicana con ese cinturón de título mundial alrededor de mi cintura”. La promotora Belgica Pena de Shuan Boxing Promotions, quien ha guiado la carrera de Puello, está consciente del gran desafío que enfrenta Alberto este sábado. “Akhmedov tiene solo 10 peleas profesionales, pero como la mayoría de los europeos del este, tiene un largo e ilustre historial amateur”. Las casas de apuestas deportivas tienen a Akhmedov en la lista de favoritos 2: 1 en la pelea. Joshua: Vamos a buscar el triunfo por nocaut Actualización de Tim Tszyu Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.