Actualización de Tim Tszyu Por Ray Wheatley – World of Boxing El miembro del Salón de la Fama del Boxeo, Kostya Tszyu, asistirá para ver a su hijo Tim Tszyu desafiar al campeón indiscutible de peso súper welter Jermell Charlo el 28 de enero en Las Vegas. Esta será la primera vez que Kostya asistirá a una de las peleas de su hijo desde que Tim se retiró profesionalmente en 2016. “Mi papá planea venir”, dijo Tim Tszyu a foxsports.com.au. “Es un gran momento en su vida. Me encantaría que estuviera allí. Estará allá arriba, en algún lugar de la tribuna. Va a ser fuerte, así que no podré escucharlo”. Tszyu agregó: “Voy a hacer un campo de entrenamiento en Tailandia, todo sobre acondicionamiento. Creo que ahí es cuando va a hacer efecto… Todo el campamento estará en Las Vegas, donde haré mi boxeo. “Será bueno poder adaptarme y no tener distracciones. Eso es todo. He tenido algunas cosas en el pasado, pero en este campamento lo único que tengo en mente será la pelea”. Puello promete derrotar a Akhmedov Lomachenko listo para continuar su carrera Like this: Like Loading...

