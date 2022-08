Lomachenko listo para continuar su carrera ESPN, la red con la que está alineado el promotor de Lomachenko, Top Rank, ha anunciado que la pelea de regreso de Loma probablemente será en octubre contra Jamaine Ortiz (16-0-1, 8 KOs), quien es mejor conocida por derrotar a Jamel Herring en mayo. El ex campeón mundial de tres divisiones Vasiliy Lomachenko (16-2, 11 KOs) llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles esta tarde. Después de pasar varios meses sirviendo con el Batallón de Defensa Territorial Belgorod-Dnestrovsky en su Ucrania natal, Loma está listo para reanudar su carrera boxística y regresará al ring a finales de este año contra un oponente por determinar. “Rezo todos los días por Ucrania, por la gente… y detener la guerra. Cuando regresé a Ucrania, creo que era el segundo día de guerra. Tu mente cambia porque ves una vida diferente. Es una vida diferente. Nadie sabe lo que pasó en este día. Es muy malo. Es muy malo para el mundo”, dijo Lomachenko. “Me he preparado para este momento y necesito esta oportunidad. Necesito esta pelea… indiscutible. Campeón mundial indiscutible”. Actualización de Tim Tszyu "Gallo" Estrada defiende su título WBC el 3 de septiembre Like this: Like Loading...

