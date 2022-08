“Gallo” Estrada defiende su título WBC el 3 de septiembre

Foto: Alma Montiel El campeón supermosca del CMB Juan Francisco “Gallo” Estrada (42-3, 28 KOs) defenderá su título mundial de las 115 libras por cuarta ocasión, cuando enfrente a Argi Cortés (23-2, 10 KOs) el 3 de septiembre en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, Sonora, México. La pelea se transmitirá por DAZN en los EE. UU., Azteca 7 en México y ESPN Knock Out en América Latina. Los peleadores se enfrentaron hoy en la conferencia de prensa “Coffee Tuesday” del WBC en la Ciudad de México. Juan Francisco Estrada: “Estoy listo para hacer esta defensa, totalmente recuperado de las lesiones y muy concentrado para esta pelea que será una guerra. Argi Cortés es muy buen peleador, con muy buena esquina, y le vamos a dar una gran pelea a la afición, porque estoy seguro que los dos llegaremos con una excelente preparación”. Argi Cortés: “Vamos a llegar con una excelente preparación, conocemos la calidad del ‘Gallo’ Estrada pero también sabemos lo que tenemos que hacer para ganarle. Estoy de acuerdo en que será una gran pelea, respeto a Estrada, pero el 3 de septiembre sorprenderé al mundo del boxeo con mi victoria”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Don King y sus 91 años de vida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.