Resultados desde Buenos Aires, Argentina El súper mediano Marcelo "El Terrible" Cóceres (31-4-1, 17 KOs) venció por nocaut técnico en el cuarto asalto sobre el ex retador al título mundial Javier "La Bestia" Maciel (34-17, 23 KOs) el viernes por la noche en Unión Carmena Club en Buenos Aires, Argentina. Cóceres, mejor conocido por haber sido derrotado por Billy Joe Sanders en una pelea por el título de la OMB en 2019 y por derribar a Edgar Berlanga el año pasado, castigó a Maciel a voluntad. Durante el cuarto round el médico del ring le aconsejó al árbitro que la detuviera. Hace 11 años, Maciel, de 37 años, tuvo una oportunidad por el título de peso mediano de la OMB contra Dmitry Pirog, pero ha perdido diez de sus últimos once combates antes de esta pelea. En una sorpresa, el superligero Nicolás Paz (8-7-2, 3 KOs) venció a Federico "El Zurdo" Pedraza (13-2-1, 2 KOs) por decisión unánime en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 96-94, 97-93, 98-92. Pedraza normalmente compite en peso pluma.

