Bornea vence a Meneses en México El peso súper mosca #1 de la FIB, Jade Bornea (18-0, 12 KOs) mantuvo su récord inmaculado con un KO en el séptimo asalto contra Iván Meneses (19-23-2, 11 KOs) en La Paz, BCS, México. Un golpe al cuerpo derribó a Meneses y lo sacó. El árbitro originalmente dictaminó que era una falta y le dio tiempo a Meneses para recuperarse, pero finalmente se le atribuyó a Bornea la victoria por KO. "Meneses estuvo muy fuerte", dijo Bornea después. "Él era más grande. Lo estaba lastimando con mis fuertes golpes al cuerpo. Eventualmente valió la pena y obtuve la victoria por detención. Esta victoria me dio suficiente confianza para estar listo para los grandes nombres de mi división. Martinez, Ioka, Franco, el que quiera estar conmigo en el ring, estoy listo para enfrentarlos! Felicitaciones a mi equipo por el gran apoyo". Resultados desde Buenos Aires, Argentina

