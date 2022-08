Resultados desde Arabia Saudita En una eliminatoria de peso pesado de la FIB, Filip Hrgovic (15-0, 12 KOs) ganó una decisión unánime en doce asaltos sobre el previamente invicto Zhilei Zhang (24-1-1, 19 KOs) en la co-estelar de Usyk-Joshua el sábado por la noche en el King Abdullah Sports City Arena en Jeddah, Arabia Saudita. Zhang derribó a Hrgovic en la primera ronda y luego se convirtió en una guerra de desgaste con ambos luchadores sacudidos. Al final, los puntajes fueron 115-112, 115-112, 114-113. Hrgovic ahora está en línea para enfrentar al ganador de Usyk-Joshua. En una eliminatoria de peso semipesado del WBC, el #1 del CMB Callum “Mundo” Smith (29-1, 21 KOs) anotó un KO en el cuarto asalto contra el #2 del CMB Mathieu Bauderlique (21-2, 12 KOs). Smith derribó a Bauderlique dos veces en la cuarta ronda para terminarlo. El tiempo era 1:53. Smith ahora está en línea para enfrentar al campeón Artur Beterbiev. El ex campeón mundial de dos divisiones Badou Jack “The Ripper” (27-3-3, 16 KOs), ahora en campaña en el peso crucero, ganó una decisión dividida en diez asaltos contra el previamente invicto Richard “Popeye the Sailor Man” Rivera (21-1, 16 KO). Rivera estuvo más ocupado mientras Jack conectó los golpes más limpios. La octava ronda duró cuatro minutos. Las puntuaciones fueron 96-94, 96-94 Jack, 96-94 Rivera. El peso pesado Andrew Tabiti (20-1, 16 KOs) obtuvo la victoria cuando el previamente invicto James Wilson (7-1-1, 6 KOs) no salió para la sexta ronda después de haber sido eliminado en la quinta ronda. En una pelea histórica, Ramla Ali se convirtió en la primera mujer boxeadora en participar en una pelea oficial de mujeres en el Reino de Arabia Saudita. La pelea no duró mucho ya que Ali (7-0, 2 KOs) despachó a Crystal García Nova (10-3, 10 KOs) en 65 segundos. Fundora defenderá su titulo WBC ante Ocampo el 8 de octubre Bornea vence a Meneses en México Like this: Like Loading...

