Fundora defenderá su titulo WBC ante Ocampo el 8 de octubre El invicto superwelter Sebastian “The Towering Inferno” Fundora (19-0-1, 13 KOs) defenderá su título superwelter interino del WBC contra el ex retador al título Carlos Ocampo (34-1, 22 KOs) en vivo por Showtime el 8 de octubre. Ocampo, quien ocupa el puesto número 13 por el CMB, ha ganado 12 partidos seguidos y registró un nocaut en el primer asalto el 11 de junio. La transmisión de Showtime Championship Boxing también contará con los pesos medianos Carlos Adames (21-1, 16 KOs) y Juan Macias Montiel (23-5-2, 23 KOs) compitiendo por el título interino de peso mediano del CMB en el evento coestelar, mientras que la FIB El campeón mundial de peso gallo junior Fernando Martínez (14-0, 8 KOs) se encuentra con el ex campeón Jerwin Ancajas (32-2-2, 22 KOs) en una muy esperada revancha de 12 asaltos para abrir la transmisión. Usyk vence a Joshua por decisión dividida en Arabia Saudita Resultados desde Arabia Saudita Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.