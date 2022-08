Usyk vence a Joshua por decisión dividida en Arabia Saudita El campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk (20-0, 13 KOs) retuvo sus títulos con una decisión dividida en doce asaltos sobre Anthony Joshua (24-3, 22 KOs) el sábado por la noche en el King Abdullah Sports City Arena en Jeddah, Arabia Saudita. Joshua salió con algunos trucos nuevos que aprendió del nuevo entrenador Robert García. Usyk tardó algunos rounds en adaptarse. Sin embargo, el ataque al cuerpo de Joshua mejoró mucho desde la primera pelea, y Uysk se volvió notablemente más lento a medida que avanzaba la pelea y Joshua se hizo cargo por completo en el noveno round. Usyk cambió sus tácticas nuevamente y descargó lo mejor sobre Joshua en la décima ronda, lo que evitó que Joshua hiciera más daño corporal. Usyk llevó la pelea a Joshua en los rounds de campeonato. Las puntuaciones fueron 115-113 Joshua, 115-113, 116-112 Usyk. Fundora defenderá su titulo WBC ante Ocampo el 8 de octubre Like this: Like Loading...

