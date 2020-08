Resultados desde Sonora, Mexico En un choque por el título vacante del peso ligero de plata juvenil del WBC, Luis Torres (10-0, 8 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre José Luis Vázquez (10-2, 3 KOs) el martes por la noche en el Marinaterra Hotel & Spa en San Carlos, Sonora, México. Parecía que iba a ser una noche corta cuando Torres derribó a Vázquez al final del primer asalto, pero la pelea fue a los diez. Las puntuaciones se anunciaron como 79-72, 76-73, 77-72. Puntuación inusual para una pelea de diez asaltos. En la co-estelar, el invicto peso welter # 15 del CMB Santiago “Somer” Domínguez (22-0, 17 KOs) anotó un KO en el primer asalto sobre el último sub Adalberto “Terrible” Borquez (30-20-1, 27 KOs). Borquez abajo 3x. El tiempo era 2:49. Domínguez ganó el título vacante del WBC Fecarbox. Bórquez intervino después de que el enemigo original de Dominquez, José Rosario Cazarez, dio positivo por covid-19. El invicto peso welter Jermone Jones, Jr. (6-0, 6 KOs) anotó un KO en el cuarto asalto sobre Mario Israel Vera (6-2, 0 KOs). La hora era la 1:01. Tszyu vence al ex campeón Horn en Australia Martes de Café del WBC : El Boxeo esta de regreso

