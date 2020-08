Tszyu vence al ex campeón Horn en Australia Foto Cortesia: The Australian. Por Ray Wheatley – World of Boxing En un enfrentamiento de rencor, el clasificado mundial FIB # 6, OMB # 9, WBC # 12 del peso mediano ligero Tim Tszyu (16-0, 12 KOs) vencio con un dominante nocaut técnico en el octavo round sobre el ex campeón de peso welter de la OMB Jeff Horn (20-3-1, 13 KOs ) el miércoles por la noche en el Country Bank Stadium en Townsville, Queensland, Australia. Tszyu sacudió a Horn en el tercer round, luego derribó a Horn con un gancho de izquierda. Tszyu continuó castigando a Horn a medida que avanzaba la pelea. Horn se arrodilló después de un golpe al cuerpo en el sexto round. La paliza duró dos rounds más antes de que la pelea finalmente se detuviera después del octavo round. “Quiero que todos sepan que me llamo Tim, no ‘el hijo’ ”, dijo Tszyu después. “Este es un deporte para hombres jóvenes y esta vez estuve mejor … fue un honor compartir el ring con Jeff”. Horn declaró: “Tim es joven, tiene hambre, es un campeón absoluto … ahora es el número uno en Australia. No lo estaba antes de esto. Él estaba diciendo que sí, pero ciertamente se lo ganó ahora “. Tszyu conserva sus cinturones globales de la IBF Australasian y WBO. El invicto peso mediano Issac Hardman (7-0, 6 KOs) derrotó al ex clasificado mundial Jamie Weetch (12-3, 5 KOs) en el primer round. El tiempo era 2:20. Bájate dos veces. El invicto peso ligero Liam Wilson (7-0, 5 KOs) noqueó al atleta olímpico Jackson Woods de 2012 (4-2-1, 4 KOs) en el segundo round. El tiempo fue de 2:42. Wilson derribó a Woods en el primer y segundo round. El peso mediano Joel Camilleri (19-6-1, 8 KOs) superó a Adam Copland (5-2, 3 KOs) en ocho rounds. Camilleri derribó a Copland en el segundo round y ganó 79-73, 78-73, 79-73. En pelea femenina en peso súper gallo Shannon O’Connell (19-6-1, 10 KOs) detuvo a la previamente invicta Kylie Fulmer (7-1, 6 KOs) en el séptimo round para reclamar el cinturón vacante de Australia. Resultados desde Sonora, Mexico

