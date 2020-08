Martes de Café del WBC : El Boxeo esta de regreso El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, dio la bienvenida a un fuerte regreso de la actividad mundial en todo el mundo, con algunas peleas excelentes, puntuadas por KOs. Alexander Povotkin ganó el título interino de peso pesado y el cinturón de diamantes con un solo uppercut de izquierda explosivo, que dejó inconsciente a Dillian Whyte. Mauricio lo describió como: “El golpe de la década”, diciendo que un golpe lo cambió todo. Cecilia Braekhus perdió su título indiscutible de peso welter y la posibilidad de superar el récord de siete décadas de Joe Louis de 25 defensas del título, siendo derrotada vía UD por una trabajadora, decidida y efectiva Jessica McCaskill. Felicitando a Jessica por una gran actuación, Mauricio dijo que Cecilia ahora está descansando y considerando su futuro. La edad es un factor y el otro fueron seis meses muy largos fuera del entrenamiento en casa. También describió la revancha entre Katie Taylor y Delfine Persoon, que Katie volvió a ganar, como una pelea de la más alta calidad, con la posibilidad de una trilogía en el futuro, pero no una revancha directa. Además, la victoria por nocaut técnico de Joe Smith Jr. sobre Eleider Alvarez, observando que Alvarez bien podría estar en los momentos finales de su carrera. Y la sorpresiva victoria de Hugo “Chacal” Hernández con una UD sobre Daniel Valladares. Juicio remoto exitoso con seis en total para peleas, utilizando la nueva dinámica. El criterio más importante es la transparencia a través del entrenamiento y la evaluación, ya que las malas decisiones realmente perjudican al boxeo. El impulso se mantiene con la tan esperada defensa superligera del WBC de Carlos Ramírez contra Viktor Postol, que se ha descarrilado dos veces debido a la pandemia. Se ha establecido una plataforma para donaciones tras la devastadora explosión en el Líbano. Se llama Global Aid for Lebanon, reforzada por Global Citizen y el Programa Mundial de Alimentos. Donaciones que se canalizan directamente a la Media Luna Roja, el Centro Oncológico Infantil del Líbano y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que están ayudando en medio de este terrible desastre. Es una oportunidad para ayudar al Líbano en un momento de profundo dolor y gran necesidad. La campeona de peso gallo del WBC, Mariana “Barby” Juárez, fue invitada a Martes a Café, explicando los desafíos del entrenamiento durante la pandemia y sobre la continua ambición de defender su título contra Jackie Nava, frente a sus fanáticos, quienes han esperado este enfrentamiento. de calidad y experiencia. David Benavidez, quien perdió su corona de peso súper mediano del WBC en la balanza, ahora ocupa el puesto número uno en la división de peso semipesado. Se le realizará un examen físico midiendo la grasa corporal. La discusión profundizó en las remontadas que se pueden dividir en exposiciones y reanudaciones de carrera. En el caso de Oscar De La Hoya, quien quiere renovar su carrera en el boxeo, ha estado fuera del ring durante doce años y estará sujeto a extensos exámenes para solicitar una licencia, siendo la seguridad la prioridad, ya que un golpe puede cambiar. una vida. Benavidez informa al WBC que va seguir en las 168 libras

