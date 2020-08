Benavidez informa al WBC que va seguir en las 168 libras Sampson Lewkowicz, promotor del invicto y dos veces campeón mundial de peso súper mediano del WBC, David “El Bandera Roja” Benavidez, envió la siguiente carta al WBC, solicitando que reincorporaran a Benavidez en su clasificación de peso súper mediano. Después de fallar en hacer el peso para lo que habría sido su primera defensa del cinturón del WBC contra el Roamer Alexis Angulo el 15 de agosto, el CMB instaló a Benavidez (23-0, 20 KOs) como su contendiente # 1 en peso semipesado. Sin embargo, después de consultar con los médicos en su ciudad natal de Phoenix, el equipo Benavidez dice que está seguro de que la pandemia jugó un papel importante en los problemas de peso de Benavidez y que 168 libras sigue siendo un peso seguro para Benavidez, de 23 años. Benavidez fue despojado de su título del WBC al pesar 2.8 libras por encima del límite de peso súper mediano, pero pasó a anotar un TKO dominante en el décimo round sobre Angulo. Lewkowicz dice que está solicitando que el CMB coloque a Benavidez en las calificaciones de peso súper mediano en una posición en la que pueda asegurar una pelea de eliminación y comenzar el camino para recuperar su campeonato. Martes de Café del WBC : El Boxeo esta de regreso Marinez es declarado "campeón sin corona" en República Dominicana

