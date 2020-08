Marinez es declarado “campeón sin corona” en República Dominicana Por Robert Coster Cuando el contendiente de peso ligero Jackson Marinez regresó a su República Dominicana natal, fue recibido por el Secretario de Deportes Francisco Camacho, quien lo llamó “un campeón sin corona” y le entregó un “cinturón de título simbólico”. Marinez estaba al final de una decisión muy controvertida contra Rolando “Rolly” Romero por el título interino de peso ligero de la AMB el 15 de agosto. Un Marinez muy emocionado declaró: “Fui defraudado por jueces que nunca se han puesto los guantes de boxeo. Ignoran el dolor y el sacrificio; para ellos, el boxeo es un negocio. En cuanto a Romero, tengo un mensaje: tapa tu boca grande y hagámoslo de nuevo. Te daré otra lección de boxeo “. Benavidez informa al WBC que va seguir en las 168 libras Resultados desde Japón

