Resultados desde Shawnee, Oklahoma El invicto peso welter Giovani Santillán (31-0, 16 KOs) consiguió todo lo que pudo con Erick Bone (27-7, 14 KOs) pero se salió con la suya con una decisión unánime en diez asaltos. Los jueces anotaron 97-92, 98-92, 97-93 para Santillán en una pelea reñida que pudo haber ido en cualquier dirección. El peso pesado de Oklahoma Jeremiah "Dreamland" Milton (10-0, 7 KOs) obtuvo la victoria cuando superó a Willie "Lump Lump" Harvey (4-3-2, 3 KOs) de 296 libras cuando Harvey no pudo continuar después de la cuarta ronda. El peso pesado kiwi Hemi Ahio (22-1, 17 KOs) fue detenido por los árbitros en la sexta ronda contra Amron Sands (12-3, 9 KOs) de 300 libras. Una andanada de golpes terminó a las 2:12. El peso pesado australiano Joseph Goodall (10-1-1, 8 KOs) derrotó a Stephan "Big Shot" Shaw (18-1, 13 KOs) con una victoria por nocaut técnico en la sexta ronda. Goodall derribó a Shaw dos veces en la sexta ronda y después de más castigos, la esquina de Shaw pidió que se detuviera la pelea. El tiempo era 2:55. Shaw, quien era favorito 7:1, cayó por segunda vez seguida después de ganar sus primeras 18 peleas. La única derrota de Goodall fue ante Justis Huni. El peso mediano olímpico estadounidense Troy Isley (9-0, 4 KO) venció por decisión unánime 3x 79-73 a Antonio Todd (14-8, 8 KO) en ocho asaltos.

