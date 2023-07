Anuncian dos combates por título mundial en Japón Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda Teiken Promotions anunció un evento de doble título mundial más la segunda pelea profesional del prodigio sensacional Tenshin Nasukawa el 18 de septiembre. El campeón del peso minimosca del WBC y la AMB Tenshiro Teraji (21-1, 13 KOs), de 31 años, hará una defensa obligatoria del WBC contra Hekkie Budler (35-4, 11 KOs), de 35 años, Sudáfrica, en el evento principal. Además, el líder gallo junior de la OMB, Junto Nakatani (25-0, 19 KOs) pondrá su cinturón en juego contra el OMB #9 Argi Cortés (25-3-2, 10 KOs) de México. Habiendo hecho un debut impresionante este abril, Nasukawa se enfrentará al invicto mexicano Juan Flores Aceves (9-0, 7 KOs) en ocho asaltos. Habiendo anotado una llamativa demolición de Andrew Moloney en la sesión final en Las Vegas en mayo pasado, Nakatani hará un regreso de héroe en Ariake Arena, Tokio. Además, Teraji mostró un buen triunfo sobre Anthony Olascuaga en el noveno round este abril y mostrará su mejoría desde entonces. Este espectáculo atraerá en gran medida a los aficionados japoneses sin duda. Resultados desde Shawnee, Oklahoma "Medallita" Jiménez noquea a Guarneros en Costa Rica

