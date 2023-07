“Medallita” Jiménez noquea a Guarneros en Costa Rica El ex retador al título mundial y favorito local David Jiménez (12-1, 9 KOs) de Costa Rica emocionó a sus fanáticos al derrotar al veterano Rosendo Hugo Guarneros (20-5-2, 10 KOs) de México para ganar el título vacante de peso mosca latino del WBC. El combate se llevó a cabo en el Centro Eventos Campo Lago, San José, Costa Rica y fue televisado en Latinoamérica por ESPN Knockout. Guarneros estaba en juego, pero Jiménez lo dejó caer, quien lo derribó constantemente en el camino hacia la detención. Guarneros no respondió a la campana para el round 7. Fue la primera pelea de Jiménez desde su única derrota e intento fallido de título mundial ante el actual campeón mundial de peso mosca de la AMB, Artem Dalaklan, en enero pasado por decisión cerrada en Inglaterra. Anuncian dos combates por título mundial en Japón Laguna-Moreno activa el talento panameño el 28 de julio Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.