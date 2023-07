Laguna-Moreno activa el talento panameño el 28 de julio Por Héctor Villarreal Dado que los muy pocos promotores activos en Panamá han estado presentando en sus shows a boxeadores mayoritariamente extranjeros, el ex supercampeón mundial Anselmo “Chemito” Moreno y su esposa Rousse Laguna, seguirán tratando de rescatar al joven talento local. En conferencia de prensa el jueves, Laguna Premium Boxing anunció su próximo evento de boxeo programado para el viernes 28 de julio en el nuevo Centro de Combate de Pandeportes justo al lado de la antigua Arena Roberto Durán en la Ciudad de Panamá. “Lo mejor de la próxima generación de boxeadores panameños actuará bajo los reflectores en nuestra noche de ‘Boxeo del Patio’, contra rivales muy competitivos, incluidos los debutantes invictos y el Novato del Año 2022, nuestro peleador exclusivo Hibrahim Valdespino”, dijo Rousse, quien agregó que tener a “Chemito” como su matchmaker es garantía de un espectáculo muy emocionante. Dos guerreros probados, los pesos pluma Carlos Montenegro (3-1-2) y Daniel “El Chato” Lezcano (4-2-1) chocan en el evento principal. Samir Cuentas (2-2) y Fernando Martínez (5-2) lucharán en el jr. división de peso welter. El peso mosca Fernando Lorenzo (2-2) se enfrenta al debutante Jeffrey Martínez. Los oponentes de Valdespino (3-0) y el también invicto Ángel Bethancourt (2-0) serán anunciados el lunes luego de que la Comisión los apruebe. "Medallita" Jiménez noquea a Guarneros en Costa Rica Spence: No me preocupa que Crawford sea el favorito Like this: Like Loading...

