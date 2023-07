Spence: No me preocupa que Crawford sea el favorito El invicto campeón mundial de peso welter del WBC, la AMB y la FIB, Errol “The Truth” Spence Jr., mostró sus habilidades en un entrenamiento con los medios en Las Vegas el jueves, mientras se acerca a su tan esperado enfrentamiento PPV contra el campeón mundial de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford, el 29 de julio en el T-Mobile Arena. Errol Spence Jr: “No me preocupa ser el perdedor (Crawford es un favorito de -150). La gente puede decir lo que dice y tener sus opiniones. Solo tengo que probar que están equivocados… He estado peleando contra los mejores durante mucho tiempo. Cuando ves todas las leyendas del deporte, pelearon entre sí e hicieron peleas históricas. Eso es lo que quiero hacer. Terence es uno de los mejores boxeadores del mundo y yo soy uno de los mejores boxeadores del mundo, así que teníamos que hacer que esto sucediera… No sé cuánto influirá el tamaño en la pelea hasta que entremos al ring. Dicen que es un tipo fuerte y ya veremos la semana que viene”. Derrick James, Entrenador de Spence: “Hemos estado entrenando y entrenando mucho desde la última pelea de Errol, así que no es como si no hubiera estado en el ring. Solo tendrá que adaptarse al momento de Terence en la pelea. Puede tomar un par de rondas, pero una vez que lo descubre, puede hacer todo lo que tiene que hacer… la actuación perfecta es una victoria. No me importa cómo lo consigue, es solo que lo consigue. Para eso estamos trabajando”. Laguna-Moreno activa el talento panameño el 28 de julio Convención de la AMB regresa a Orlando del 5 al 9 de diciembre Like this: Like Loading...

