Convención de la AMB regresa a Orlando del 5 al 9 de diciembre La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) hará un “Back to Back”, escenificando su 102° Convención en el Hotel Caribe Royale en Orlando, Florida, del 5 al 9 de diciembre. Luego del rotundo éxito de la convención del 100 aniversario realizada en 2022, la organización tomó la decisión sin precedentes de repetir la ciudad por primera vez en su historia. En esta ocasión, la AMB centrará la Convención en promover el boxeo como vehículo de mejora social en todo el mundo. “La convención del centenario fue muy especial y pudimos tener un impacto muy fuerte con todas las herramientas que nos brindó ‘La Ciudad Hermosa’. Por primera vez haremos dos convenciones consecutivas en el mismo lugar y esto estará lleno de sorpresas y novedades. No puedo esperar a que el mundo del boxeo vea todo lo que hemos preparado”, dijo el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza. Un gran número de actividades, foros y seminarios estarán a disposición de los asistentes en jornadas intensas llenas de conocimiento y entretenimiento. El viernes 8 de octubre habrá un evento de boxeo profesional. Como es costumbre en las convenciones de la AMB, habrá muchos invitados especiales incluyendo leyendas del boxeo, campeones vigentes, promotores, entrenadores y periodistas que compartirán con los asistentes en diversas actividades. Spence: No me preocupa que Crawford sea el favorito Conferencia de prensa final de Kambosos-Hughes Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.